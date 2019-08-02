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Memleketinde Binali Yıldırım'a sevgi seli!

Binali Yıldırım'ın Erzincan'a geleceğini öğrenen vatandaşlar Erzincan Havalimanı'ndan Yıldırım'ı coşkuyla karşıladı. Herkesle tek tek tokalaşan Yıldırım, daha sonra Erzincan Valiliğini ziyaret etti.

02 Ağustos 2019 Cuma 16:54
Memleketinde Binali Yıldırım'a sevgi seli!

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya'daki temaslarının ardından memleketi Erzincan'a gitti.

Herkesle tek tek tokalaştı

Uçaktan indikten sonra vatandaşlarla tokalaşan Yıldırım, cuma namazını Terzibaba Camisi'nde kıldı.

Namaz sonrası cami önünde bekleyen vatandaşlarla da bir süre hasbihal eden Yıldırım, daha sonra Erzincan Valiliğini ziyaret etti.

"Köyüme geçeceğim"

Vali Ali Arslantaş’tan brifing alan Yıldırım, “Malatya’daki program sonrası memleketime geldim. Burada bir dizi incelemelerde bulunacağım. Devam eden yatırımları kontrol edeceğiz. Akşam da köyüme gideceğim” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 16:54
  1. Malatya
  2. İzmir
  3. Erzincan
  4. Binali Yıldırım
  5. erzincan

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