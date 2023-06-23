Memleket yönetmeye kalkmışlardı! 1 aydır grup kurmayı beceremediler

Seçimlerden önce Millet İttifakı paydaşları aldığı kararla İyi Parti haricinde milletvekili seçimlerine CHP listelerinden girdi.

Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partili isimler CHP sıralarından Meclis'te kendilerine yer buldu.

CHP tabanının tepkisini çeken bu uygulama sonucu Deva 15, Saadet ve Gelecek Partisi de 10'a milletvekiliyle Meclis'e girdi.

Meclis'te yeni dönemin başlamasıyla birlikte Deva, Gelecek ve Saadet Partisi ortak grup kurma çalışmalarına başladı.

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Ancak yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmadı.

Ensonhaber'den yeni yayın: Hasan Basri Akdemir'den çarpıcı ifadeler

Ortak grup kurma planının suya düşmesinin nedeni merak edildi.

Hal böyle olunca seçim sürecinden bu yana siyasetin nabzını tutan Ensonhaber, konuyu mercek altına aldı.

YouTube kanalındaki canlı yayında Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın sorularını yanıtlayan gazeteci Hasan Basri Akdemir, muhalefetten önemli kulis bilgileri aktardı.

"Geçen hafta toplanıldı ve karar verildi"

Hasan Basri Akdemir, “Biliyorsun 6’lı masa onlarca toplantı binin üzerinde görüşme yaptı. En son aday açıklayacağı sırada kavga çıktı.

6’lı masanın üç bileşeni olan Saadet, Gelecek ve Deva Partileri de uzun süredir yani seçimden bu yana ortak grup fikrini dillendiriyorlar. Yani nasıl olur, nasıl gelişir, bize fayda sağlar mı diye bakıyorlar.

Saadet, Gelecek Deva Parti liderleri geçen hafta toplandılar ve geçen hafta karar verdiler. Dedikler ki; Biz bu grubu kuralım. Bir formül geliştirdiler kendi aralarında. Ama kendi başımıza da karar vermeyelim. Parti içerisinde demokrasiyi uygulayalım.

Nedir bu? Gidelim kendi partimizin yetkili kurullarına soralım. Formül neydi? Her parti 7, 7 milletvekili verecek. Bir hülle partisi kurulacak.

"Bir aydır görüşme yapılıyor, bir türlü grup kuramadılar"

Hasan Basri Akdemir, küçük ortakların grup kuramama çalışmasına değindi.

Akdemir, 3 partinin bir aydır görüşme yapsa da Meclis'te ortak grup kurmayı beceremediğini söyledi.

Akdemir, "Bir aydır görüşme üzerine görüşme yapıyorlar, daha grup kurmayı beceremediler." dedi.

"Gelecek Partili temsilciler aslında Saadet Partisi ile daha yakınız demeye başladı"

Sözlerine devam eden Akdemir ayrıca, "Neden hülle partisi diyorum birazdan söyleyeceğim. Peşin hükümlü hülle partisi demiyorum. Partinin yetkili kurullarına gidildi. Partilerin yetkili kurullarında denildi ki; Bakın Türk siyasetinde hülle işleri seçmenden olumsuz karşılık görür. Biz bunu yapmayalım.

Kim dedi bunu Deva Partisi dedi kim dedi Saadet Partisi’ndeki önemli birkaç isim dedi. Saadet Partisi çekimser kaldı, Deva Partisi bunu tamamen reddetti.

6'lı masada tek başına Davutoğlu kaldı ve grup kurmaya çalışıyor. Gelecek Partili temsilciler aslında Saadet Partisi ile daha yakınız demeye başladı. Saadet Partililerden bazıları buna sıcak bakıyor ama o masa da dağılır." ifadelerini kullandı.