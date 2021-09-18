Memleket Partisi'nde Muharrem İnce'ye rakip çıkmadı

İnce’nin Eylül 2020’de Sivas’ta başlattığı ‘Memleket Hareketi’ oluşumu, Mayıs 2021’de ‘Memleket Partisi’ adında siyasi partiye dönüşmüştü. İl ve ilçe kongrelerini geride kalan yaklaşık dört ayda tamamlayan partinin 1’inci Olağan Kurultayı Ankara Spor Salonu’nda yapılıyor.

Pandemi döneminde korona önlemlerine uyulması uyarılarıyla gerçekleşen kurultayda salondaki koltuklara Türk bayrağı ve Memleket Partisi’nin bayrakları yerleştirildi. “Tepeden Tırnağa Cesaret Her Şey Türkiye’yi Sevmekten ibaret”, “Ne Cumhur Ne Millet Tek Yok Memleket”, “Memleket Ayağa Kalkıyor”, “Para değil, emek harcıyoruz” pankartlarıyla asılan Ankara Spor Salonu’nun büyük bölümünün boş olduğu dikkat çekti.

12 bin 783 oyla aday oldu

Ankara’da gerçekleştirilen kurultay öncesinde Memleket Partisi örgütlerinde kurulan sandıklarla partinin genel başkan adaylığı için eğilim yoklaması yapıldı. 250 kurultay delegesinin oyu ile aday adayı olan İnce, 12 bin 783 üyenin oyuyla da Memleket Partisi’nin Genel Başkan adayı oldu.

İnce'den partisine bin lira bağış

Memleket Partisi’nin kurucusu Muharrem İnce, eşi Ülkü İnce’yle birlikte Ankara Spor Salonu’na geldi. Salondakileri selamlayan İnce, partililere gül dağıttı. Alkışlar eşliğinde devam eden selamlamanın ardından İnce partisine bin liralık bağışta bulundu. Partililer İnce’nin emekli maaşından bağışı yaptığını belirterek makbuz kesti.