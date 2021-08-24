Memleket Partisi İzmir İl Teşkilatı'ndan Tunç Soyer'in 'bayrak' videosuna yalanlama!

Yeniakit.com.tr

Memleket Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt Oğuz, yeniakit.com.tr'ye konuştu. Başkan Oğuz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in twitter hesabından yayınladığı videoya ilişkin açıklamalarda bulundu.

'İşin aslı farklı'

Tunç Soyer, geçtiğimiz Pazar günü Memleket Partisi İzmir İl Kongresi'nin düzenleneceği salonun girişinden partiye ait afiş ve bayrakların belediye zabıtaları tarafından değil, Memleket Partililer tarafından toplatıldığını iddia etmiş ve güvenlik kamerası kayıtlarını paylaşmıştı. Memleket Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt Oğuz, videodaki görüntülerin doğru olduğunu ancak işin aslının farklı olduğunu söyledi.

Cüneyt Oğuz, şu ifadeleri kullandı:

"Biz partili arkaşlarımızla birlikte 20 Ağustos Cuma akşamı salonun Lozan Meydanı'na çıkan kapısının önüne, afiş ve bayraklarımızı asarak hazırlık yaptık. Cumartesi sabahı yine İzmir teşkilatımızdan bazı arkadaşlarımız, salonda hazırlık yapmak üzere oraya gittiklerinde bayrak ve afişlerin toplandığını haber verdi. Tekrardan bayrak ve afişlerimizi asarak süslemelerimizi tamamladık. Tunç Soyer'in paylaştığı videodaki gibi, bayrakları kongre bitiminde biz topladık. Ama Tunç Soyer'in zabıtaları, bayraklarımızı Cuma akşamı oradan söktü. Soyer ise Cuma akşamının değil, Pazar akşamının kamera kayıtlarını paylaştı. Kamuoyunu yalan bir görüntü ile aldatmasını kınıyoruz."

'Kimsin sen de benim afişlerimi söküyorsun?'



Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i sert ifadelerle eleştirmişti:

"Yeni kurulmuş bir parti il kongresine gidecek. Salonun dışına gençler afiş astı. Belediye zabıtaları koparıp depoya atmış. Mültecilere bakarım diyordun, flamingoların başkanıyım, diyordun. Buna itirazım yok. Ama numaracıysan, dubaracıysan itirazım var. Sen kiminle dans ediyorsun? Kimsin sen de benim afişlerimi söküyorsun?"