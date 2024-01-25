Memleket Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sevigen Muharrem İnce ile görüştüm aday olacağımı söyledim.

Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, CNN TÜRK'te açıklamalarda bulundu. Sevigen, Memleket Partisi'nin İstanbul adayı olacağı iddialarıyla ilgili, "Ben halkıma hizmet için gelirim, kavga etmek için gelmem. Aday olmam çok isteniyor, ben de istiyorum." dedi.

Mehmet Sevigen, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

Seçim çok önemli Türkiye'de. Bir önceki seçim Türkiye'nin kaderini belirleyecek kişileri seçtik. Şimdi de kulisler hareketli. Muharrem bey ile sık konuşuyorum. Kendi partisini kurdu çünkü Türkiye seçeneksiz kalmıştı. En büyük acı veren olaylardan biri Deniz beyin kasetle gitmesi ve çok önemli insanlarımız bu yüzden siyasetten koptu gitti. Muharrem beyi de koruyamadık. Oylar ırkçılık yapan partilere gitti. Muharrem bey bir seçenek diye düşünüyorum.

Muharrem beyle konuşuyoruz. Memleket Partisi'nin seçime girip girmeyeceği belli değil daha. Üzerimde ciddi bir baskı var. Biz girersek çok ciddi gireriz. Dışlanmış bütün kesimlerle gireriz ve seçimi alırız. Bir iddiayla seçime girersek kazanmak için gireriz.

Ben İstanbul'a çok hizmet ettim. 15 gündür telefonlarım susmuyor.

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İnsanlara çok umut vermek de istemiyorum, daha belli değil. Biz ihale istemeyiz, para pul istemeyiz. Ekrem beyin en büyük kabahati, cumhurbaşkanı ile kavga etmesi.

Ben halkıma hizmet için gelirim, kavga etmek için gelmem. Aday olmam çok isteniyor, ben de istiyorum. Teklif gelirse Memleket Partisi'nden aday olurum, gelmezse DSP'den de olabilirim.

MURAT KURUM GÜZEL HİZMETLER YAPMIŞ BİRİ

Memleket Partisi, DSP birleşip CHP'yi desteklesin isterim. Ama olmazsa Memleket Partisi aday gösterirse aday olmak isterim. Üçüncü bir yol olarak ben aday olurum.

Ben Ekrem beyin kibrini, halka tepeden bakmasını, parmak sallamasını beğenmiyorum. İnsanlara tepeden bakanlardan nefret ediyorum. Ekrem beyin insanları hor görmesini, parti adaylarını belirlemek istemesini beğenmiyorum. Aklını cumhurbaşkanlığına takmış.

Murat Kurum da İstanbul'da çok güzel hizmetler yapmış biri. Kimse bana kendisine kötü insan dedirtemez. Ekrem bey de bir şans, Murat bey de bir şans.

İstanbul'u sokak sokak bilirim. İstanbul benim sevdam. Bakanlık, vekillik verdi bu halk bana.

ADAY OLURSAM KAZANIRIM

Bana Muharrem beyden adaylık için teklif geldi. Ben girersem Ekrem bey kazanamaz diye bakıyorlar. Seçime girersem kazanırım. Kimisine komik geliyor ama böyle.