Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye hapis şoku!
CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, yaptığı açıklamada kendisine 5 ay hapis cezası verildiğini duyurdu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kendisine 5 ay hapis cezası verildiğini açıkladı.
İnce'nin paylaşımı şöyle;
"10 yıl önce AKP FETÖ ortaklığında organize edilen Silivri'deki kumpas davalarında hukuksuzluklara direndiğim için bugün hakkımda 5 ay hapis cezası verilmiş. 5 ay değil, 500 yıl da verseniz; FETÖ'ye de size de yine direnir, yine direniriz."