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Gündem Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye hapis şoku!
Gündem

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye hapis şoku!

CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, yaptığı açıklamada kendisine 5 ay hapis cezası verildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 15:53:00 -
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye hapis şoku!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kendisine 5 ay hapis cezası verildiğini açıkladı.

İnce'nin paylaşımı şöyle;

"10 yıl önce AKP FETÖ ortaklığında organize edilen Silivri'deki kumpas davalarında hukuksuzluklara direndiğim için bugün hakkımda 5 ay hapis cezası verilmiş. 5 ay değil, 500 yıl da verseniz; FETÖ'ye de size de yine direnir, yine direniriz."

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