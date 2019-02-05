Meme kanserinin belirtileri neler? Memede kanser evreleri | Meme kanseri için hangi doktora gidilir?

Başta Türkiye olmak üzere dünyada en sık görülen kanser türünün başında meme kanseri gelmekte. Sağlık alanındaki onca olumlu gelişmelere rağmen meme kanseri her 8 kadından birinde göründüğünden halen kadınların korkulu rüyalarından biri. Peki Meme kanseri neden olur? Meme kanserinin belirtileri neler? Memede kanser evreleri neler?

Dünya Kanser Araştırma Fonu (WCRF) verilerine göre, 2018'de dünyada en çok görülen kanser türleri sırasıyla akciğer kanseri, meme kanseri ve ve bağırsak kanseri oldu. Dünya genelinde 2 milyon 93 bin kişiye akciğer kanseri teşhisi konulurken, 2 milyon 88 bin kişi de meme kanserine yakalandı. Bakanlığın raporunda, 2030 yılında 22 milyon yeni vakanın ortaya çıkmasının beklendiği de kaydedildi. Türkiye'de erkeklerde en çok akciğer ve prostat kanseri, kadınlarda ise en çok meme kanseri görülüyor. Her 4 kadın kanser hastasından birine meme kanseri teşhisi konuluyor. TÜİK’in verilerine göre, Türkiye’de kanser tüm ölümlerin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturuyor.

Meme kanseri nedir?

Kanser hücreleri genellikle sütün üretildiği, memelerin lobüllerinde ya da memedeki süt dranej kanallarında oluşur. Meme kanseri en fazla menopoz dönemindeki kadınlarda oluşur fakat herhangi bir yaşta da ortaya çıkabilir. Meme kanseri erkeklerde de görülmesine rağmen oldukça nadirdir. Her 100 kadına karşın bir erkekte görülmektedir.

Meme kanserinin nedenleri neler?

Meme kanseri risk faktörleri önlenebilir riskler ve değiştirilemeyen riskler olarak iki ana başlık altında toplanabilir. Önlenebilir riskler kişilerin yaşamlarında değiştirebileceği faktörler olarak sıralanabilir: Sigara ve alkol tüketimini azaltmak, hareketli bir yaşam oluşturmak, sağlıklı beslenmek gibi. Değiştirilemeyen riskler ise yaş, cinsiyet, yoğun meme dokusu, erken adet görmek ya da geç menopoz ile pozitif aile öyküsü olarak sıralanabilir.

Meme kanseri evreleri

Tüm kanser türlerinde olduğu üzere meme kanserinde de erken teşhis oldukça önemlidir. Kanser erken dönemde teşhis edilirse meme kanseri tedavisi çoğu zaman meme alınmadan neticelendirilebilmektedir.

Kanserin lokalize ya da yaygınlaştığını belirten evreleme olarak adlandırılan ve yaygın kabul gören sisteme göre meme kanseri evre 1 (lokalize)’den Evre 4’e (uzak organlara metastaz) olmak üzere evrelenir. Hastalığın hangi evrede olduğunu öğrenmek için yapılan muayene ve testlerle tedavi planı oluşturulmaktadır.

Meme kanseri için hangi doktora gidilir?

Burada çok dikkatli olmanızı gerektiren bir husus ortaya çıkmaktadır. Kanser teşhis ve tedavisinde Genel Cerrahi ilgilenmesine karşın kendi içerisinde bir çok branşa ayrılmaktadır. Kanser hastaları ile ilgilenen branşı Senoloji Bilimi olup, mutlaka bu alanda kendini geliştirmiş bir hekimle görüşmelisiniz. Senoloji Bilimi: Meme kanseri teşhis ve tedavisinde tek başına yeterli olmayıp, aynı zamanda Patoloji, Radyoloji ve Onkoloji alanında uzmanlarla birlikte görüş alışverişinde bulunmaktadır. Tekrar belirtmek gerekirse bu alanda kendini geliştirmiş bir hekim olmalıdır.