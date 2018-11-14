'Meme kanseri'nde doğum kontrol hapları baş rolde

"Tabii sizin gazete doğum kontrolüne karşı da, bu yüzden böyle haberler yapıyorsunuz" diye düşünün hanımlar varsa söyleyelim:

Evet doğru. Biz doğum kontrol hapı kullanılmasına karşıyız. Fakat bu haplara karşı olmamız başka birşey, sizi kansere karşı uyarma çabamız çok daha başka birşey.. Gazeteler hastane, gazeteciler hekim değildir. Neyin kanser yaptığını, nelerin karsere karşı önlem olduğunu biz bilemeyiz. Uzman hekimler bilir.

Biz ne yaparız?

Biz onların görüşlerini sizlere aktarırız. Bu sayfadaki bütün sağlık yazı ve haberleri mutlaka ulaştığımız yerli yabancı uzman hekimlerin görüşlerini, tavsiyelerini aktarmaktan ibaret.

Hanımlarda doğum kontrol haplarının meme kanseri yaptığını da yine bir uzman hekimden öğrendik.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. H. Koray Deneçli meme kanserine ilişkin görüşlerini açıklarken "Korunma yöntemi olarak, doğum kontrol hapları yerine farklı yöntemleri tercih etme" tavsiyesinde bulunuyor.

Bu kanser çeşidinde tek önemli şeyin erken teşhis olduğunu ve erken teşhis edebilmek için de risk faktörleri hakkında bilgi sahibi olmanın çok önemli olduğunu anlatıyor.

Ve şöyle diyor:

Meme kanseri oluşumunda faktörler; kontrol edilemeyecek ve kontrol edilebilecek risk faktörler olmak üzere ikiye ayrılır.



Kontrol edilemeyen risk faktörleri şöyle:

Ailede meme ve yumurtalık kanseri öyküsü, kendisinde daha önce meme kanseri öyküsü, erken yaşta adet görmeye başlanması, geç yaşta adetten kesilme, meme dokusundaki yoğunluk artışı, yaş ve ilk doğum ve emzirme yaşı v.b

Kişi kontrol edilemeyen risk faktörlerinden herhangisi birine sahipse, senede bir düzenli meme muayenesi yaptırmalı.



Op. Dr. H. Koray Deneçli; meme muayenesi sürecinin, USG ile görüntüleme yapılmasının, elle muayene edilmesinin ve mamografi çekilmesinin genel muayene prosedürü olduğunu belirtiyor.

Meme kanserinin oluşumunda kontrol edilebilecek faktörleri ise şöyle sıralıyor:

Yanlış beslenme ve diyet, alkol tüketimi, sigara, stres, hormon tedavileri, fazla kilo ve obezite..

Op. Dr. H. Koray Deneçli devamla şu tavsiyelerde bulunuyor:

Kendi kendine düzenli meme muayenesi yapmak

Yeterli ve dengeli beslenmek, gerekiyorsa bir beslenme danışmanından destek almak

Alkol tüketmemek

Sigara kullanmamak

Stresten uzak durmak

Menopoz sonrası hormon kullanmamak

Korunma yöntemi olarak, doğum kontrol hapları yerine farklı yöntemleri tercih etmek

Düzenli egzersiz yapmak ve fazla kilolardan kurtulmak

40 yaşından sonra senede bir kere mamografi çektirmek..