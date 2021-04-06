Meme kanseri nedir? Meme kanseri belirtileri neler?

Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok kişi hastanelere gitmemek adına bazı sağlık sorunlarını ertelemeyi tercih ediyor. Bu sebeple uzmanlar, pandeminin ardından kanser hastalığında ciddi bir artış gözlenebileceğini ifade ediyor. Bu sebeple doktorlar vatandaşları yaşadıkları tıbbi sorunları ertelememeleri gerektiğini belirtiyor. Peki, meme kanseri belirtileri nelerdir?

Meme kanseri nedir?

Meme kanseri, meme dokusunu oluşturan hücre gruplarından birinin değişime uğraması ve kontrolsüz olarak çoğalması nedeniyle oluşan tümör sonucu ortaya çıkan bir hastalık.

Meme kanseri belirtileri neler?

Meme veya koltuk altı bölgesinde ele gelen şişlik

Memede büyüme, şekil bozukluğu, asimetri

Meme başında şekil bozukluğu, çökme ve renk değişimi

Meme başından akıntı gelmesi

Meme başında egzama benzeri deri döküntüleri ve soyulmalar

Meme ucunda kızarıklık ve yara oluşumu

Meme cildinde ödem, kızarıklık, portakal kabuğu görünümü (inflamatuar meme kanseri)

Meme kanserine ne yol açıyor?

Birinci derece risk faktörü olarak “kadın olmak”

50 yaşın üzerinde olmak

Anne ve kız kardeş gibi birinci derece akrabasında meme kanseri teşhisi

Hiç doğum yapmamış ya da hiç emzirmemiş olmak

İlk doğumunu 30 yaşından sonra yapmış olmak

Erken adet görmek (örneğin 12 yaşından önce)

55 yaşından sonra menopoza girmek (geç menopoz)

Menopoz sonrası hormon tedavisi almak

İlk doğumdan önce uzun süre doğum kontrol hapı kullanmak

Aşırı kilo almak

Alkol ve sigara kullanımı

Genç yaşta maruz kalınan radyoterapi tedavisi (örneğin 15 yaşından önce)

Daha önce bir memede kanser görülmesi

Meme dokusunda yağ oranının az olması

Meme kanseri geni (BRCA) taşımak

Meme kanseri tedavisi

Tüm hastalıklarda olduğu gibi meme kanserinde de erken teşhis son derece önemli. Bu sebeple kadınların 20 yaşından itibaren regl dönemlerinin bitiminde meme bölgesini ve koltuk altlarını incelemeliler. Bir değişiklik fark edildiğinde hızla bir hekime başvurulmalıdır.