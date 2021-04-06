Meme kanseri nedir? Meme kanseri belirtileri neler?
Meme kanseri tedavisi | Pek çok kişi meme kanserinin ne olduğunu, nasıl anlaşıldığını ve tedavi yollarını merak ediyor. Kadınlarda en çok görülen kanser türlerinden olduğu ifade edilen meme kanseri nasıl anlaşılır? Meme kanseri tedavi yolları
Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok kişi hastanelere gitmemek adına bazı sağlık sorunlarını ertelemeyi tercih ediyor. Bu sebeple uzmanlar, pandeminin ardından kanser hastalığında ciddi bir artış gözlenebileceğini ifade ediyor. Bu sebeple doktorlar vatandaşları yaşadıkları tıbbi sorunları ertelememeleri gerektiğini belirtiyor. Peki, meme kanseri belirtileri nelerdir?
Meme kanseri nedir?
Meme kanseri, meme dokusunu oluşturan hücre gruplarından birinin değişime uğraması ve kontrolsüz olarak çoğalması nedeniyle oluşan tümör sonucu ortaya çıkan bir hastalık.
Meme kanseri belirtileri neler?
Meme veya koltuk altı bölgesinde ele gelen şişlik
Memede büyüme, şekil bozukluğu, asimetri
Meme başında şekil bozukluğu, çökme ve renk değişimi
Meme başından akıntı gelmesi
Meme başında egzama benzeri deri döküntüleri ve soyulmalar
Meme ucunda kızarıklık ve yara oluşumu
Meme cildinde ödem, kızarıklık, portakal kabuğu görünümü (inflamatuar meme kanseri)
Meme kanserine ne yol açıyor?
Birinci derece risk faktörü olarak “kadın olmak”
50 yaşın üzerinde olmak
Anne ve kız kardeş gibi birinci derece akrabasında meme kanseri teşhisi
Hiç doğum yapmamış ya da hiç emzirmemiş olmak
İlk doğumunu 30 yaşından sonra yapmış olmak
Erken adet görmek (örneğin 12 yaşından önce)
55 yaşından sonra menopoza girmek (geç menopoz)
Menopoz sonrası hormon tedavisi almak
İlk doğumdan önce uzun süre doğum kontrol hapı kullanmak
Aşırı kilo almak
Alkol ve sigara kullanımı
Genç yaşta maruz kalınan radyoterapi tedavisi (örneğin 15 yaşından önce)
Daha önce bir memede kanser görülmesi
Meme dokusunda yağ oranının az olması
Meme kanseri geni (BRCA) taşımak
Meme kanseri tedavisi
Tüm hastalıklarda olduğu gibi meme kanserinde de erken teşhis son derece önemli. Bu sebeple kadınların 20 yaşından itibaren regl dönemlerinin bitiminde meme bölgesini ve koltuk altlarını incelemeliler. Bir değişiklik fark edildiğinde hızla bir hekime başvurulmalıdır.