Kanser çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biri. Kadınlarda en çok rastlanan kanser türlerinden olan meme kanserinde erken teşhis büyük öneme sahip. Peki, meme kanseri belirtileri nedir nasıl anlaşılır?

Meme kanseri nedir?

Meme kanseri, meme dokusunu oluşturan hücre gruplarından birinin değişime uğraması ve kontrolsüz olarak çoğalması nedeniyle oluşan tümör sonucu ortaya çıkan bir hastalık.

Meme kanseri sebepleri nelerdir?

Özellikle ileri yaş, ilk adet kanamasının 12 yaşından küçük başlaması ve anne ya da kardeşte meme kanseri öyküsü bulunması değiştirilemeyen ve birincil risk faktörlerini oluşturmaktadır.

Meme kanseri risk faktörleri şöyle:

Kadın olmak,

Genetik faktörler, ailesel öykü

Hiç doğum yapmamış olmak ya da ilk doğumu 32 yaşından sonra yapmış olmak,

Doğum yaptıktan sonra 6 ay bebeği emzirmemek,

İleri yaşta menopoz dönemine girmek,

Erken yaşta adet dönemine girmek,

Aşırı alkol tüketimi,

Aşırı kilo ya da obezite,

Hareketsiz yaşam tarzı,

Uzun süreli östrojen tedavisi,

Özellikle göğüs bölgesinde radyasyona maruz kalmak,

Daha önce meme kanserine tanısı almış olmak.

Meme kanseri erkeklerde görülür mü?

Kadınlarda en sık görülen kanser türü ve her geçen yıl meme kanseri tanısı konulan hasta sayısında artış oluyor. Ancak erken evrede teşhis konulan hasta sayısı arttıkça meme kanserine bağlı ölümlerde önemli düşüş görülmeye başlandı. Tüm meme kanserlerinin yüzde 1 kadarı ise erkek nüfusta saptanıyor.

Meme kanseri nasıl fark edilir?

Memede elle hissedilen bir sertlik veya kitle,

İki meme arasında son dönemde ortaya çıkan asimetri,

Meme başında veya meme cildinde içe doğru çekinti,

Memede kızarıklık, yara, egzama, kabuklanma, çatlama,

Meme cildinde portakal kabuğuna benzer görünüm,

Meme başında şekil veya yön değişikliği,

Memede olağan dışı şişlik veya boyut artışı,

Adet dönemlerinde memede rastlanabilenden farklı karakterde ağrı,

Meme başından akıntı; özellikle pembe, kırmızı renkte,

Koltuk altında sertlik, şişlik veya kitle.