0553 313 94 23

Meme kanseri artık tedavi edilebilir

Onkoloji Uzmanı Prof.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:17
Meme kanseri artık tedavi edilebilir

Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, meme kanserinde dünyadaki son gelişmelere değindi.Coşkun, "Artık anlaşılmıştır ki meme kanseri tek tip bir hastalık değildir" dedi.


Türkiye’de yaygınlaşan tarama programları ve modern cihazlar sayesinde meme kanserinin daha erken safhalarda yakalandığını belirten Coşkun, erken teşhis koyulan hastaların büyük çoğunluğunun iyileşebildiğini kaydetti.


Son dönemde geliştirilen yeni ilaçlarla hastalığı başka organlara yayılmış olan hastaların bir kısmının da tamamen tedavi edilebildiğini bildiren Coşkun, "Eskiden kemik, akciğer, karaciğer gibi uzak organlara yayılma yapmış hastalar tedavi edilemez gibi düşünülürken, yeni geliştirilen ilaçlarla, hastaların bir grubunda tamama yakın iyileşmeler sağlanabilmektedir. Artık anlaşılmıştır ki meme kanseri tek tip bir hastalık değildir" dedi.


Her bir alt grubun kanser gelişiminde ve yayılmasında, yolakların farklı olduğunu vurgulayan Coşkun, şunları kaydetti:


"Bu yolaklara karşı geliştirilen akıllı ilaçlar uygulanarak kemoterapide gördüğümüz yan etkiler görülmeden etkili ve uzun süreli tedaviler uygulanmakta, eskisine göre çok daha iyi neticeler alındığını görebiliyoruz. Özellikle bazı alt gruplardaki ilerlemeler o kadar hızlı olmaktadır ki, bu gruplarda ilerde yayılmış hastalığın tamamen tedavi edilebileceğini söylemek gerçek dışı olmayacaktır."


Cerb-b2 molekülünün, meme kanseri hastasında yüzde 15 ve yüzde 25 arasında pozitif olduğunu söyleyen Coşkun, eskiden bu molekülün pozitifliğinin hastalığın seyrinin çok olumsuz olacağının göstergesi iken, günümüzde bu moleküle karşı geliştirilmiş olan ilaçlarla bu hastalarda çok iyi sonuçlar alındığına işaret etti.


Coşkun, bu gruba karşı geliştirilmiş olan ‘trastuzumab’ isimli molekül erken evre hastalarda koruyucu amaçlı olarak kullanıldığın da, metastaz gelişimini büyük oranda azaltırken, başka organlara hastalığı yayılmış olan hastalarda da, hastalığın tamamen kontrol alınmasını sağlayabildiğini aktardı.


Kullanılan ilacın bazen, 5 veya 10 yıl gibi uzun süreli kullanımları hastaların bir kısmında ölümcül olmaktan çıkıp, kronik bir hastalığa dönüştüğünü kaydeden Coşkun, "Cerb-b2 molekülünün diğer ’HER’ ailesi reseptörleriyle etkileşimini önleyen ‘pertuzumab’ isimli diğer bir ilacın ise daha sonradan geliştirildiğini söyleyebiliriz. Bu iki ajanın birlikte kullanıldığında adeta birbirini tamamladığını ve hastalar üzerinde olan başarının daha da artığını söyleyebiliriz" dedi.


Alandaki gelişmelerin bununla sınırlı kalmadığının altını çizen Coşkun, şöyle konuştu:


"‘Trastuzumab’ isimli ilaçla bir kemoterapi ajanının birleştirilmesi ile geliştirilen ‘Ado-trastuzumab emtasine’ isimli ilaç sadece tümör hücrelerinin içerisine daha yüksek birim dozda kemoterapi uygulamasına imkan tanımaktadır. Lapatinib, afatinib, neratinib gibi aynı molekülü hedef alan küçük moleküllü akıllı ilaçlarda geliştirilmiş olup bu alandaki gelişmeler çığ gibi büyümektedir. Bu ilaçların meme kanseri dışında tümör hücreleri yüzeyinde Cerb-B2 molekülü taşıyan diğer kanser türlerinde de araştırması devam etmektedir. Özellikle hastalığı yayılmış mide kanserli hastalarda çok iyi sonuçlar alındığı görülmektedir."


Benzeri alanlarda, klinik araştırmalarının tüm dünyada hızlı bir şekilde devam etmekte olduğunu bildiren Coşkun, "Ülkemiz onkoloji doktorları tarafından da bu gelişmeler çok yakından takip edilmekte, pek uzak olmayan bir gelecekte meme kanseri geliştirilen akıllı ilaçlarla ölümcül olmaktan çıkıp, tamamen kronik bir hastalığa dönüşecektir" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van’da uyuşturucu operasyonu
    1. Van’da uyuşturucu operasyonu
    2. GAP Şelalesi'ne girip, çevredeki..
    3. KIA Sportage yenilendi ve iddialı..
    4. Meme kanseri artık tedavi edilebilir
    5. Tek katlı evler karda kayboldu
    6. Doğubayazıt’ta Ekrem Çelebi’ye yoğun..
    7. Başkan adayı Köse, Mamak projelerini..
    8. Kıvrak: “Baharla birlikte özellikle..
    9. Ahlat’ta kar tatili
    10. Ağrı İYİ Parti’de istifa
    11. Bingöl’de öğrenci servisi devrildi: 5..
    12. Başkan Saygılı’dan gençlere "Kızılay’a..
    13. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu iki gününü..
    14. Akasya 5’inci yaşına Kar Festivali ile..
    15. Meksika’da bir günde iki katliam: 7..
    16. Irak Meclisinde ABD askerlerinin..
    17. Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü..
    18. Kütahyalılar, birlik ve beraberlik..
    19. Arnavutköy’deki çatışmada silah..
    20. TİKA’dan Nijer’e sağlık desteği
    21. Keçikom Mahallesi Camisine Kavuşuyor
    22. Yabancıya satışta zorunluluk başladı
    23. Emet’te AK Partili gençler yemekte..
    24. Vali Su, Deprem Haftasında AFAD Müdürü..
    25. Kaymakam Uzan’ın eşinden mağdur..
    26. Cumhur İttifakı Mamak’ta konser verdi
    27. Münir Nurettin Selçuk Kütahya’da anıldı
    28. Tüm şehir kenetlendi, tek hedef..
    29. (Özel) Turan çiftinden örnek davranış
    30. Doğu Anadolu buz kesti: Erzurum eksi 19
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    60'tan fazla HGK teslim edildi! TSK'ya güç katacak
    60'tan fazla HGK teslim edildi! TSK'ya güç katacak