Memduh Bayraktaroğlu 'ndan İmamoğlu'na beklemediği tepki: Otur oturduğun yerde! İnsan utanır

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li kesimin kendisine yönelik eleştirilere 'Vız gelir tırıs gider' şeklindeki cevabına Korkusuz Yazarı Memduh Bayraktaroğlu, şu sözlerle tepki gösterdi:

"Ekrem sen ne yapmak istiyorsun? 6'lı ittifakın açıklamaları meydanda. Seçime 14 ay var. Seçimden önce adayımızı açıklayacağız diyorlar. Yahu Ekrem seni İBB adayı gösteren kaç kişi? Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener. İnsan biraz sıkılır, biraz utanır. Beni İBB Başkanlığına taşıyan genel başkanlarıma ayıp mı ediyorum diye insan bir düşünür. Otur oturduğun yerde. İstanbullunun paralarını çarçur etme. Akılalmaz ulaşım ve su paraları ödeyerek katkıda bulunuyorlar sen o paraları Trabzon'da, Rize'de, Diyarbakır'da harcıyorsun."