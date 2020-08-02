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Gündem

Memduh Bayraktaroğlu ağzından pislik saçtı: Kurban kesenlere hakaret etti

Sözcü yazarı Memduh Bayraktaroğlu, Kurban bayramıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada bayramının yasaklanmasını isteyerek, kurban kesenlere de hakaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 22:26:00 - 2020-08-02 22:29:33

İslam'ın emrettiği Kurban Bayramı'nı rezillik olarak tarif eden Sözcü yazarı Memduh Bayraktaroğlu, sosyal medyada yayınladığı videoda skandal ifadeler kullandı. "Bu insanlar ölmüyorsa pazar yerlerinde, hayvan satan ve hayvan alanlar arasında el sıkışmalar oluyor. 1 tane öküz satılıyor. Peşinden 7 tane öküz gidiyor. Afedersiniz! 7 ortakçı gidiyor. 100 tane satılınca 700 ortakçı gidiyor. Kurban bayramı yasaklansın ama tatil yasaklanmasın." diyerek skandal sözlere imza attı.

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