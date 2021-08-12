Meltem Miraloğlu'na hortumla dayak! Mor halkalı Batı sevici feministler sessiz
Uzun süredir yurt dışında yaşayan oyuncu Meltem Miraloğlu'nun kendisinden 48 yaş büyük olan Amerikalı eşinden hortumla dayak yediği iddiası ortaya atıldı. Türkiye'de kadına şiddet bahanesiyle provokasyonlara imza atan Mor halkalı sözde feministler sessiz kaldı.
34 yaşındaki Meltem Miraloğlu, uzun zamandır kendisinden 48 yaş büyük olan eşi Patrick ile Amerika'da yaşıyor. İkili, bu sefer şiddet iddiasıyla gündeme geldi.
Hortumla dövüldü mü?
Sosyal medyadaki iddiaya göre, geçtiğimiz aylarda kendisini evden atan Patrick ile barışan Miraloğlu, Hollywood'a gitmekten bahsettiği için eşi tarafından hortumla dövüldü.
Türkiye’de kadına şiddet bahanesiyle provokasyonlara imza atan mor halkalı feministlerin sessiz kalması ise dikkat çekti.
Feministler “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” sloganı ile mor halkalı logo tasarlamışlardı.