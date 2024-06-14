Meloni'nin Macron'a bakışı dünyanın gündeminde! İşte o anlar...

G7 Zirvesi'ne katılan liderlerin yayınladığı bildiride 'cinsel ve üreme hakları' konusundaki bölümde kürtaj kelimesine yer verilmezken söz konusu gelişme İtalya Başbakanı Meloni ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında gerilime neden oldu.

Taslakta liderler, "Herkes için kapsamlı cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve hakları da dahil olmak üzere kadınlar için yeterli, uygun fiyatlı ve kaliteli sağlık hizmetlerine evrensel erişim konusundaki taahhütlerimizi yineliyoruz" açıklamasına yer verdi.

Meloni'nin bildiriden 'güvenli ve yasal kürtaj' ifadesinin çıkarılmasını talep ettiği öğrenilirken Macron'un ise buna karşı çıktığı bildirildi.

Meloni'den Macron'a tepki

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Macron'a tepki gösteren Başbakan Meloni, "Böyle zor zamanlarda G7 gibi değerli bir platformu seçim kampanyası yapmak için kullanmak son derece yanlış" açıklamasında bulundu.

Yaşanan bu gelişme iki lider arasında tansiyonun yükselmesine neden olurken, kameralar karşısına geçen Macron ve Meloni'nin selamlaşması sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Meloni'nin kendisini selamlayan Macron'a soğuk bakışları dikkat çekti.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, çok sayıda kullanıcının İtalya Başbakanı Meloni'ye destek verdiği görüldü.