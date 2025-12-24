  • İSTANBUL
Dünya

Meloni'den personeline şok motivasyon: "Merak etmeyin, 2026 daha zor olacak!"

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Meloni'den personeline şok motivasyon: "Merak etmeyin, 2026 daha zor olacak!"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, resmi konutu Palazzo Chigi'de düzenlenen geleneksel yıl sonu etkinliğinde başbakanlık personeline hitaben yaptığı konuşmayla herkesi şaşırttı. 2025 yılının oldukça yorucu ve zorlu geçtiğini kabul eden Meloni, çalışanlarını rahatlatmak yerine esprili ama bir o kadar da düşündürücü bir uyarıda bulunarak, "Endişelenmeyin, 2026 yılı her anlamda çok daha zor geçecek" ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Salı günü başkent Roma'daki Başbakanlık konutu Palazzo Chigi'de Başbakanlık personelini ağırladı. Meloni, Başbakanlık ofisinin bulunduğu tarihi sarayın avlusunda yağmur altında gerçekleştirilen Noel programında, gelecek yıla ilişkin öngörülerini paylaştı. İtalya başbakanı, aralarında kendi ekibi, başbakanlık müşavirleri, sekreterler ve direktörlerin de yer aldığı kalabalığa hitabında, "Sizi seviyorum. Biz bir aileyiz ve yıl boyunca birlikte mücadele ediyoruz. Bu sene hepimiz için zorlu geçti ama endişelenmeyin, 2026 daha da zor olacak" diyerek şakalaştı.

İtalyan lider, "Bu nedenle bu tatilde iyice dinlenmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu olağanüstü ulus için çözümler üretmeye devam etmemiz gerekiyor" dedi.

