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Aktüel Meloni Erdoğan'a hayranlıkla baktı! Melih Gökçek yorumladı: Ben gurur duydum ya siz? İlişkin açıklama
Aktüel

Meloni Erdoğan'a hayranlıkla baktı! Melih Gökçek yorumladı: Ben gurur duydum ya siz? İlişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2024-07-12 19:03:00 - 2024-07-12 19:06:22
Meloni Erdoğan'a hayranlıkla baktı! Melih Gökçek yorumladı: Ben gurur duydum ya siz? İlişkin açıklama

Melih Gökçek, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan bakışlarını değerlendirdi. Fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Gökçek, "Fotoğraflara bakınca ben gurur duydum... Ya siz?" ifadelerini kullandı.

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Türkiye'de gündem oldu.

İkili görüşmede Meloni'nin Erdoğan'a hayranlıkla baktığı anlar, sosyal medyada çok konuşuldu.

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Meloni ve eski Almanya Başkanı Merkel'in Erdoğan'a olan bakışlarının yer aldığı fotoğrafları, sosyal medya hesabında paylaştı.

 

Gökçek, "Fotoğraflara bakınca ben gurur duydum... Ya siz?" yorumunda bulundu.
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