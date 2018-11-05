Melisa, sarımsak ve alıç kalbe yararlı

Kalp zarı kesesinde sıvı birikmesi (kalp tamponadı) sonucunda kalp yetmezliği ortaya çıkabilir.

Kalp yetmezliği ciddi bir durumdur ve kalp üstündeki basıncın zaman geçirilmeden kaldırılması gerekir. Genellikle göğüs duvarından kalp zarı içine sokulan bir iğneyle sıvı boşaltılır.



Kalbin çalışması, kalınlaşmış kalp zarı nedeniyle kısıtlanıyorsa, ameliyat gerekli olur.

Ağrıyı kesmenin ve tedavinin en iyi yolu, aspirin gibi ilaçlardır.

Kalp krizini izleyen kalp zarı iltihapları, hastanın genel durumunu kalp krizinin kendisinden daha fazla bozmaz. Tüberküloz vakalarında kalınlaşan kalp zarının ameliyatla alınması ciddi bir girişimdir ama bunun da sonucu çok başarılıdır.

Hangi bitkiler kullanılmalıdır?

Bitkiler genellikle vücudumuzun sistemlerini kuvvetlendirmek için kullanabileceğimiz en etken ve güvenli ürünlerdir. Bu konuda kurutulmuş bitkilerden güvenle yararlanabiliriz. Kurutulmuş otlar genellikle 1-3 gr kullanılır. Aksi belirtilmedikçe kökler 10 dk. kaynatılıp 10 dk. demlenir yapraklar ve çiçekler 10 dk. demlenerek oluşan çayı içilir Günde 3-4 bardak içilebilir.

Kalbimize destek vermek için kullanacağımız otları şöyle sıralayabiliriz:

Melisa: İbn-i Sina, "El kanunu fit tıp" kitabında melisadan kalbin ve ruhun en kuvvetli ilacı olarak bahsetmektedir. 6 ay içerisinde muazzam faidelerini görebilirsiniz. Herkese tavsiye edilebilinecek bir bitki.

Alıç: Birçok yörede halkımız alıçın kalp rahatsızlıklarına çare olduğunu düşünüyorlar. Toplanan alıçlardan marmelat, pekmezler ve çaylar yapılıyor. Araştırmalar da bu varsayımı desteklemektedir. Ve dünya genelinde birbirinden bağımsız birçok kültür alıçı kalp için kullanmaktadırlar..

Sarımsak: Hemen pek çok hastalığa iyi gelen bu bitki kalp için de yararlıdır.