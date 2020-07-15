Melisa otu hangi hastalıklara karşı etkili? Melisa otunun şifa olduğu rahatsızlıklar...

Melisa otu, birçok rahatsızlığa birebir gelmesiyle birlikte şifalı bitkiler arasında yer alıyor. Uzmanlar, melisa otunun özellikle sinirleri yatıştırmada etkili olduğunu vurguluyor. Limon otu veya oğul otu olarak da bilinen melisa otu, beta-hidroksi asit bakımından zengin olmasıyla birlikte ruhsal hastalıklara karşı da doğal ilaç olarak kullanılıyor.

Yüksek miktarda folik asit, potasyum, demir, lif, kalsiyum, çinko, flovonoidler ile A ve C vitaminleri içeren melisa otu, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vücudu birçok hastalığa karşı koruyor. Ayrıca yapılan birçok araştırma, melisa otunun iltihapları vücuttan attığını, migren ağrılarına karşı çok etkili olduğunu göstermiştir.

İşte melisa otunun iyi geldiği rahatsızlıklar...

- Psikolojik rahatsızlıklar

Flavonoidler bakımından zengin olan melisa otu, en yaygın psikolojik rahatsızlıklar olan stres ve kaygı bozukluğuna karşı doğal ilaçtır.

- Beyin hastalıkları

Melisa otu, beyin fonksiyonlarını arttırır. Ayrıca melisa otunun hafızayı güçlendirici etkisi bulunmaktadır.

- Kronik uykusuzluk

Günümüzde yaşanan en sık hastalıklardan biri kronik uykusuzluktur. Melisa otu melotonin hormonunu dengeleyerek uyku problemlerine birebir gelir.

- Sindirim rahatsızlıkları

Melisa otu sindirimi kolaylaştırır, sindirimin daha sağlıklı işlemesine yardımcı olur. Hazımsızlık ve şişkinlik gibi rahatsızlıkların yaşanma riskini azaltır.

- Cilt hastalıkları

Melisa otu, cilt sağlığına da birebir gelir. Cilt hastalıklarının yaşanma riskini azaltır. Ayrıca cildin yenilenmesine yardımcı olur, parlak ve canlı görünmesini sağlar.