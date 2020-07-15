Melisa otu hangi hastalıklara karşı etkili? Melisa otunun şifa olduğu rahatsızlıklar...
Limon otu olarak da bilinen ve şifalı bitkiler arasında yer alan melisa otu, birçok hastalığa birebir geliyor. İşte melisa otunun şifa olduğu hastalıklar...
Melisa otu, birçok rahatsızlığa birebir gelmesiyle birlikte şifalı bitkiler arasında yer alıyor. Uzmanlar, melisa otunun özellikle sinirleri yatıştırmada etkili olduğunu vurguluyor. Limon otu veya oğul otu olarak da bilinen melisa otu, beta-hidroksi asit bakımından zengin olmasıyla birlikte ruhsal hastalıklara karşı da doğal ilaç olarak kullanılıyor.
Yüksek miktarda folik asit, potasyum, demir, lif, kalsiyum, çinko, flovonoidler ile A ve C vitaminleri içeren melisa otu, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vücudu birçok hastalığa karşı koruyor. Ayrıca yapılan birçok araştırma, melisa otunun iltihapları vücuttan attığını, migren ağrılarına karşı çok etkili olduğunu göstermiştir.
İşte melisa otunun iyi geldiği rahatsızlıklar...
- Psikolojik rahatsızlıklar
Flavonoidler bakımından zengin olan melisa otu, en yaygın psikolojik rahatsızlıklar olan stres ve kaygı bozukluğuna karşı doğal ilaçtır.
- Beyin hastalıkları
Melisa otu, beyin fonksiyonlarını arttırır. Ayrıca melisa otunun hafızayı güçlendirici etkisi bulunmaktadır.
- Kronik uykusuzluk
Günümüzde yaşanan en sık hastalıklardan biri kronik uykusuzluktur. Melisa otu melotonin hormonunu dengeleyerek uyku problemlerine birebir gelir.
- Sindirim rahatsızlıkları
Melisa otu sindirimi kolaylaştırır, sindirimin daha sağlıklı işlemesine yardımcı olur. Hazımsızlık ve şişkinlik gibi rahatsızlıkların yaşanma riskini azaltır.
- Cilt hastalıkları
Melisa otu, cilt sağlığına da birebir gelir. Cilt hastalıklarının yaşanma riskini azaltır. Ayrıca cildin yenilenmesine yardımcı olur, parlak ve canlı görünmesini sağlar.