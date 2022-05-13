Melis Sezen'in skandal kıyafetine o isimden destek

Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar, Akit TV canlı yayınında, Sadakatsiz dizisinin oyuncusu Melis Sezen'in ahlak dışı giyimini örnek göstererek, "Geçen gün onları bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş, o kıyafet suç." dedi. Söz konusu ahlaksızlığı savunmak ise Turgay Ciner'in Habertürk'ünün magazin yazarı Esin Övet'e düştü. Övet, söz konusu yazısında şu herzeleri yumurtladı:

"Bir adam ekranlara çıkmış, "Dizide oynayan bir kız var. Adını falan bilmem. Geçen bir galaya çağırdılar. Sütyen yok" diye başlamış konuşmaya.

1-Kendisinin adını ben de bilmiyorum. Ki araştırıp köşeme de yazmak istemiyorum.

2-Çünkü adını, daha önce de bilmiyordum.

3-Dizide oynayan kızın adını çok biliyorum. Adı Melis Sezen.

4-Kendisi oyuncu ve çok başarılı.

5-Fıstık gibi.

6-Benim gözüm göğüslerine gitmiyor. Başarısını izliyor, alkışlıyorum.

8-Bir kadın olarak takdir ediyorum.

9-Bir kadın olarak destekliyorum.

10-Bir kadın olarak ailesini de tebrik ediyorum.

Çok güzelsin Melis Sezen.

Çok başarılısın.

Her giydiğin de çok güzel yakışıyor."