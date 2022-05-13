Melis Sezen'in skandal kıyafetine o isimden destek
Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar, Akit TV canlı yayınında, Sadakatsiz dizisinin oyuncusu Melis Sezen'in ahlak dışı giyimini örnek göstererek, "Geçen gün onları bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş, o kıyafet suç." dedi. Söz konusu ahlaksızlığı savunmak ise Turgay Ciner'in Habertürk'ünün magazin yazarı Esin Övet'e düştü.
Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar, Akit TV canlı yayınında, Sadakatsiz dizisinin oyuncusu Melis Sezen'in ahlak dışı giyimini örnek göstererek, "Geçen gün onları bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş, o kıyafet suç." dedi. Söz konusu ahlaksızlığı savunmak ise Turgay Ciner'in Habertürk'ünün magazin yazarı Esin Övet'e düştü. Övet, söz konusu yazısında şu herzeleri yumurtladı:
"Bir adam ekranlara çıkmış, "Dizide oynayan bir kız var. Adını falan bilmem. Geçen bir galaya çağırdılar. Sütyen yok" diye başlamış konuşmaya.
1-Kendisinin adını ben de bilmiyorum. Ki araştırıp köşeme de yazmak istemiyorum.
2-Çünkü adını, daha önce de bilmiyordum.
3-Dizide oynayan kızın adını çok biliyorum. Adı Melis Sezen.
4-Kendisi oyuncu ve çok başarılı.
5-Fıstık gibi.
6-Benim gözüm göğüslerine gitmiyor. Başarısını izliyor, alkışlıyorum.
8-Bir kadın olarak takdir ediyorum.
9-Bir kadın olarak destekliyorum.
10-Bir kadın olarak ailesini de tebrik ediyorum.
Çok güzelsin Melis Sezen.
Çok başarılısın.
Her giydiğin de çok güzel yakışıyor."