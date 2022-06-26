Melilla kentine girmek isteyen düzensiz göçmenlerin öldürülmesini ardından "Melilla nerede?" sorusunun cevabı araştırılıyor.

Melilla nerede? Melilla hangi ülkede?

Melilla, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağıdır. İspanyol anayasasına göre Ceuta (Septe) ile birlikte özerk il statüsündedir. Fas sınırı ile çevrili olan şehrin yüzölçümü 20 km²'dir. Nüfusu 86,384'dir. Kent 1497'den beri İspanyol egemenliğindedir. Fas, Melilla ile Ceuta'yı İspanya'dan istemektedir.

Halkın geçim kaynağı, küçükbaş hayvancılık, et ve süt ürünleri, ayakkabı ve deri imalatına dayalıdır. Halkın %60 ı küçükbaş hayvan yetiştirir nüfusun %30 u ise buna bağlı olarak et ve süt ürünleri üretip, ayakkabı ve deri imalat atölyelerinde çalışmaktadır. Üretilen bu ürünler deniz yoluyla özellikle İspanya, Fransa ve İtalya gibi ülkelere satılır. İşsizlik neredeyse yok denecek kadar azdır.

Melilla'da toplumu büyük oranda İber Yarımadası kökenliler ile Rif Berberi kökenliler oluşturur.