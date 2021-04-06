Melikşah’tan sonra tahta kim geçmiştir? Melikşah’ın ölümünden sonra hangi oğlu Büyük Selçuklu Sultanı oldu?
Melikşah’tan sonra gelen sultan kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile izleyiciler Büyük Selçuklu Devleti’nin Melikşah dönemine ilişkin bilgilere sahip olmakta. Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan’dan sonra tahta çıkan Melikşah, döneminde hem Bizans hem de Batıni belasıya uğraşır. Tapar ve Sencer’in annesi olan Başulu Hatun sırrını sonradan öğrenir. Dizide Başulu Hatun olarak geçse de gerçek adı ile Tâceddin Seferiyye Hatun’dur. Terken Hatun’un bir yandan Tekiş bir yandan taht mücadelesine koyulurken, Melikşah’tan sonra tahta kimin geçtiği de merak ediliyor. Peki Melikşah’tan sonra tahta kim geçmiştir? Melikşah’tan sonra gelen sultan kimdir? Melikşah’ın ölümünden sonra hangi oğlu Büyük Selçuklu Sultanı oldu? sonra tahta kim geçmiştir? Melikşah’tan sonra gelen sultan kimdir?
Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun 1029 yılında temelleri atılmış ancak 1037 yılında resmen Devlet haline gelerek bağımsızlığını ilan etmiştir ayrıca Bağdat şehrini kendilerine başkent yaparak önce Mezopotamya, daha sonrasında Anadolu ve İç Asya boylarına kadar ilerleyerek sınırlarını genişletmiş ve dönemin en büyük ve ilk Türk Devleti haline gelmiştir. Büyük Selçuklu Devletinin yönetiminde bulunan sultanları, 1029-1157 yılları arasında hüküm sürmüşlerdir.
Selçuk Bey bir savaşta ölen oğlu Mikail'in oğulları olan Tuğrul Bey ve Çağrı Bey’i yanına alarak iyi bir devlet adamı olarak kendisi ilgilendi ve yetiştirdi. Kesin olmamakla birlikte 1007 ya da 1009 yılında Cend'de hayata gözlerini yuman Selçuk Bey’in yerine yeğeni Tuğrul Bey geçti ve Büyük Selçuklu Devleti'nin resmen ilk kurucusu ve ilk hükümdarı olarak adledildi.
Büyük Selçuklu ne zaman kuruldu?
Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Tuğrul Bey (1016–63) tarafından resmen 1037 yılında kuruldu. Tuğrul Bey yönetimi devraldıktan sonra, kendisini büyüten dedesi ve Oğuz Yabgu Devleti'nde yüksek makam sahibi olan Selçuk Bey’in, adını hem ülkeyi yöneten hanedana hem de kurulan imparatorluğa verdi. Büyük Selçuklu Devlet’i kurulduktan kısa bir süre sonra İslam’ı seçmiş ve Müslüman olmuşlardı ayrıca İslam dünyasının merkezi, otoriteden yoksun parçalanmış siyasi haritasını birleştirdi ve daha sonra Haçlı Seferlerinin birinci ve ikincisinde kilit rol oynadı.
Melikşah’tan sonra tahta kim geçmiştir?
Taht ismi: I. Mahmud
Asıl isim: Mahmud
Unvanı: Nasireddin, Abulkasem, Sultan
Doğum ve Ölüm Yılı: 1086–1094
Hükümdarlık başlangıcı ve sonu: 1092 - 1093
Aile bağlantıları: I. Melikşah'ın oğlu (Terken Hatun’dan)
Taht ismi: Berkyaruk
Asıl isim: Muhammad Berkyaruk bin Melikşah
Unvanı: Ebu Muzaffer Rükneddin
Doğum ve Ölüm Yılı: 1080–1105
Hükümdarlık başlangıcı ve sonu: 1094 - 1105
Aile bağlantıları: I. Melikşah'ın oğlu
Taht ismi: II. Melikşah
Asıl isim: Muizzeddin Melikşah
Unvanı: Muizziddin, Ebulfeth, Sultan
Doğum ve Ölüm Yılı: 1099 - 1105
Hükümdarlık başlangıcı ve sonu: 1105 - 1105
Aile bağlantıları: Berkyaruk'un oğlu
Taht İsmi: Muhammed Tapar
Asıl isim: Muhammed Tapar
Unvanı: Giyaseddin, Ebuşucca, Sultan
Doğum ve Ölüm Yılı: 1082–1118
Hükümdarlık başlangıcı ve sonu: 1105 - 1118
Aile bağlantıları: I. Melikşah'ın oğlu
Taht ismi: Sencer
Asıl isim: Ahmed
Unvanı: Muizziddin, Ebulhareth, Sultan
Doğum ve Ölüm Yılı: 1085- 1157
Hükümdarlık başlangıcı ve sonu: 1118 - 1157
Aile bağlantıları: I. Melikşah'ın oğlu
Başulu Tâceddin Seferiyye Hatun ne zaman vefat etti?
Gerçek adı ile Tâceddin Seferiyye Hatun, Tapar ve Sencer’in annesi. Melikşah’tan 2 sene sonra vefat etti. Taceddin Seferiyye Hatun, iki oğlunun da saltanat yıllarını göremedi. Kendisi 1094’de öldüğünde Berkyaruk hükümdardı. Oğlu M. Tapar onun ölümünden 9 sene sonradan hükümdar olacak 13 yıl saltanat sürecektir. Sencer ise tam 35 sene hüküm sürer. Sencer’in vefatından sonra Büyük Selçuklu Devleti yıkılır.