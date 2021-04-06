Melikşah’tan sonra tahta kim geçmiştir? Melikşah’ın ölümünden sonra hangi oğlu Büyük Selçuklu Sultanı oldu?

Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun 1029 yılında temelleri atılmış ancak 1037 yılında resmen Devlet haline gelerek bağımsızlığını ilan etmiştir ayrıca Bağdat şehrini kendilerine başkent yaparak önce Mezopotamya, daha sonrasında Anadolu ve İç Asya boylarına kadar ilerleyerek sınırlarını genişletmiş ve dönemin en büyük ve ilk Türk Devleti haline gelmiştir. Büyük Selçuklu Devletinin yönetiminde bulunan sultanları, 1029-1157 yılları arasında hüküm sürmüşlerdir.

Selçuk Bey bir savaşta ölen oğlu Mikail'in oğulları olan Tuğrul Bey ve Çağrı Bey’i yanına alarak iyi bir devlet adamı olarak kendisi ilgilendi ve yetiştirdi. Kesin olmamakla birlikte 1007 ya da 1009 yılında Cend'de hayata gözlerini yuman Selçuk Bey’in yerine yeğeni Tuğrul Bey geçti ve Büyük Selçuklu Devleti'nin resmen ilk kurucusu ve ilk hükümdarı olarak adledildi.

Büyük Selçuklu ne zaman kuruldu?

Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Tuğrul Bey (1016–63) tarafından resmen 1037 yılında kuruldu. Tuğrul Bey yönetimi devraldıktan sonra, kendisini büyüten dedesi ve Oğuz Yabgu Devleti'nde yüksek makam sahibi olan Selçuk Bey’in, adını hem ülkeyi yöneten hanedana hem de kurulan imparatorluğa verdi. Büyük Selçuklu Devlet’i kurulduktan kısa bir süre sonra İslam’ı seçmiş ve Müslüman olmuşlardı ayrıca İslam dünyasının merkezi, otoriteden yoksun parçalanmış siyasi haritasını birleştirdi ve daha sonra Haçlı Seferlerinin birinci ve ikincisinde kilit rol oynadı.

Melikşah’tan sonra tahta kim geçmiştir?

Taht ismi: I. Mahmud

Asıl isim: Mahmud

Unvanı: Nasireddin, Abulkasem, Sultan

Doğum ve Ölüm Yılı: 1086–1094

Hükümdarlık başlangıcı ve sonu: 1092 - 1093

Aile bağlantıları: I. Melikşah'ın oğlu (Terken Hatun’dan)

Taht ismi: Berkyaruk

Asıl isim: Muhammad Berkyaruk bin Melikşah

Unvanı: Ebu Muzaffer Rükneddin

Doğum ve Ölüm Yılı: 1080–1105

Hükümdarlık başlangıcı ve sonu: 1094 - 1105

Aile bağlantıları: I. Melikşah'ın oğlu

Taht ismi: II. Melikşah

Asıl isim: Muizzeddin Melikşah

Unvanı: Muizziddin, Ebulfeth, Sultan

Doğum ve Ölüm Yılı: 1099 - 1105

Hükümdarlık başlangıcı ve sonu: 1105 - 1105

Aile bağlantıları: Berkyaruk'un oğlu

Taht İsmi: Muhammed Tapar

Asıl isim: Muhammed Tapar

Unvanı: Giyaseddin, Ebuşucca, Sultan

Doğum ve Ölüm Yılı: 1082–1118

Hükümdarlık başlangıcı ve sonu: 1105 - 1118

Aile bağlantıları: I. Melikşah'ın oğlu

Taht ismi: Sencer

Asıl isim: Ahmed

Unvanı: Muizziddin, Ebulhareth, Sultan

Doğum ve Ölüm Yılı: 1085- 1157

Hükümdarlık başlangıcı ve sonu: 1118 - 1157

Aile bağlantıları: I. Melikşah'ın oğlu

Başulu Tâceddin Seferiyye Hatun ne zaman vefat etti?

Gerçek adı ile Tâceddin Seferiyye Hatun, Tapar ve Sencer’in annesi. Melikşah’tan 2 sene sonra vefat etti. Taceddin Seferiyye Hatun, iki oğlunun da saltanat yıllarını göremedi. Kendisi 1094’de öldüğünde Berkyaruk hükümdardı. Oğlu M. Tapar onun ölümünden 9 sene sonradan hükümdar olacak 13 yıl saltanat sürecektir. Sencer ise tam 35 sene hüküm sürer. Sencer’in vefatından sonra Büyük Selçuklu Devleti yıkılır.