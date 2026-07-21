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Spor Melih Mahmutoğlu'ndan beklenen haber
Spor

Melih Mahmutoğlu'ndan beklenen haber

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Melih Mahmutoğlu'ndan beklenen haber

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli sporcu Melih Mahmutoğlu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda yeni sezon için kadro planlaması devam ediyor. Bu kapsamda 13 sezondur sarı-lacivertli formayı terleten kaptan Melih Mahmutoğlu ile 1 yıllık yeni mukavele imzaladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, kaptanımız Melih Mahmutoğlu ile 1 yıllık yeni anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Melih Mahmutoğlu’na hayırlı olmasını diliyor, kaptanımıza 10 numaralı çubuklu formasıyla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi.

Tecrübeli basketbolcu, 2013 yılında transfer olduğu Fenerbahçe ile 2 EuroLeague, 8 Türkiye Ligi, 6 Türkiye Kupası ve 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.

 

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