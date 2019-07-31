Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar

Taha Emre Özdemir Ankara

"7. Olağan Büyük Kongre sürecini sonbaharda başlatacağız." açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ile ilgili yeni bir sürece gidileceğini ifade ettikten sonra, Yeniçağ Gazetesi yaptığı bir haber ile eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in genel başkan yardımcılığına getirileceği iddia etmişti.

'Yeniçağ'cılar benim kanımı içseler doymazlar'

Melih Gökçek, Yeniçağ Gazetesi'nin bu iddiasına yönelik bir açıklama yaptı. "Yeniçağ'cılar benim kanımı içseler doymazlar." diyen Gökçek, şunları söyledi:

"Bugünlerde benim bazı görevlere getirileceğime dair Yeniçağ Gazetesi kaynaklı haberler çıkıyor. Yeniçağ'cılar benim kanımı içseler doymazlar. Bu yazılanlar maalesef AK Parti içinde benden nefret eden son kalıntı Kripto FETÖ'cüler eliyle yazdırılıyor."