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Gündem Melih Gökçek'ten tepki: Ahları seni tutsun inşallah
Gündem

Melih Gökçek'ten tepki: Ahları seni tutsun inşallah

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, HDP ile ilgili tepki çeken bir açıklamada bulunan Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın'a tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 21:28:00 -
Melih Gökçek'ten tepki: Ahları seni tutsun inşallah

6'lı masada HDP'nin adaylığı konusundaki kriz devam ederken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "CHP, HDP ile görüşebilir ama masaya getiremez." iddiasında bulundu.

Hal böyle iken Milli Görüş çizgisinde olduğunu iddia eden Temel Karamollaoğlu yönetimindeki Saadet Partisi'nin Sözcüsü Birol Aydın ise, "Sayın Kılıçdaroğlu, 13. Cumhurbaşkanı olarak 85 milyonun cumhurbaşkanı olacak. Pek tabii olarak, yarından itibaren -şu anda planlanıyor- her kesimi, siyasi partileri, STK'ları ziyaret edecek. Bu siyasi partilerden birisi de HDP'dir. Elbette ziyaret etmesi gerekir. Ziyaret etmemesi büyük bir eksiklik olur. HDP'nin talep edeceği şeyler özgürlüktür refahtır. Bakanlık da talep edebilir. Sayın Kılıçdaroğlu karar verecektir." ifadelerini kullanarak tepkileri topladı.

Aydın'a bir tepki de Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten geldi.

Gökçek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ümit Aydın, hem Saadet Partisi'ni, hem İYİ Parti'yi, PKK'nın TBMM'deki savunucusu HDP'ye de peşkeş çektin ya, o PKK'nın kıydığı vatan evlatlarının ahı seni tutsun inşallah."
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