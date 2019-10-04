Melih Gökçek’ten ‘suç duyurusu’ tepkisi: O delikanlılık var mı sende? CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı paylaşımlarla kendisini köşeye sıkıştıran Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Gökçek konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde viral enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Kendinize dikkat edin. Ben iyiyim. Su içerken dikkatli olun" açıklaması, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı zora sokmuştu. Akşener'in açıklamalarını alıntılayan Melih Gökçek, 'Yavaş sen atadığın ASKİ personelinin sözüne pek inanma. Su içerken dikkat et' ifadelerini kullanmıştı. Zora düşen Yavaş, Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu sonrası Gökçek'ten açıklama Hakkında suç duyurusunda bulunan Melih Gökçek, Twitter hesabından zehir zemberek bir açıklama yaptı. İşte Gökçek'in o paylaşımı: Sn. Meral Akşaner viral enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden çıkarken "Kendinize iyi bakın. Su içerken dikkatli olun" demiş. Mansur Yavaş hadi cesaretin varsa, Meral hanım suçu suya bulduğu için, halk arasında panik yapıyor diye bir dava açsana. O delikanlılık var mı?

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