0553 313 94 23

Melih Gökçek’ten ‘suç duyurusu’ tepkisi: O delikanlılık var mı sende?

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı paylaşımlarla kendisini köşeye sıkıştıran Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Gökçek konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

04 Ekim 2019 Cuma 09:36
Melih Gökçek’ten ‘suç duyurusu’ tepkisi: O delikanlılık var mı sende?

Geçtiğimiz günlerde viral enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Kendinize dikkat edin. Ben iyiyim. Su içerken dikkatli olun" açıklaması, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı zora sokmuştu.

Akşener'in açıklamalarını alıntılayan Melih Gökçek, 'Yavaş sen atadığın ASKİ personelinin sözüne pek inanma. Su içerken dikkat et' ifadelerini kullanmıştı.

Zora düşen Yavaş, Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu sonrası Gökçek'ten açıklama

Hakkında suç duyurusunda bulunan Melih Gökçek, Twitter hesabından zehir zemberek bir açıklama yaptı. 

İşte Gökçek'in o paylaşımı: 

Sn. Meral Akşaner viral enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden çıkarken "Kendinize iyi bakın. Su içerken dikkatli olun" demiş.

Mansur Yavaş hadi cesaretin varsa, Meral hanım suçu suya bulduğu için, halk arasında panik yapıyor diye bir dava açsana.

O delikanlılık var mı?

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 09:36
  1. Melih Gökçek
  2. Twitter
  3. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  4. Meral Akşener
  5. Mansur Yavaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Taşeron işçilere ikramiye ödemeleri ne zaman ne kadar yapılacak?
    1. Taşeron işçilere ikramiye ödemeleri ne..
    2. Rusya'dan LGBT'li sapkınlara ağır darbe!
    3. "Allah yardımcısı olsun" diyen Şamil..
    4. Basın meslek örgütlerinden gazetemize..
    5. Melih Gökçek’ten ‘suç duyurusu’..
    6. İflas eden İngiliz şirketinde büyük..
    7. EYT son haber ! Finlandiya modeli..
    8. ALES 2 sonuçları son dakika açıklandı
    9. Ankara merkezli 3 ilde kaçakçılık..
    10. ALES sınav sonuçları açıklandı!
    11. İslam âlimleri, ‘iddet süresi’..
    12. İBB yönetiminde Erdoğan ve..
    13. O ülke Türk mallarını geri gönderdi!..
    14. Avcılar Alsancak İlkokulu ve Avcılar..
    15. Putin'den ABD'ye suçlama: Bize kazık..
    16. Cuma namazı saati cuma namazı saat..
    17. Avrupa, İngiltere'nin Brexit teklifini..
    18. Güzel haber! Türkiye merkez oluyor...
    19. Hindistan'da ölenlerin sayısı 73'e..
    20. Suriye'de hangi fakülteler kurulacak?..
    21. İlginç çıkış: Erdoğan 2023'te çekilecek
    22. Hindistan'da şiddetli yağış!
    23. Bulgaristan mızıkçılık yapıyor! Eşit..
    24. Emekli ne kadar zam alacak? Emekli..
    25. Kirada oturanlar dikkat! Ne kadar zam..
    26. Düğmeye basıldı! Ankara merkezli dev..
    27. 19 üniversite için önemli karar!
    28. Meteorolojiden sağanak ve fırtına..
    29. Türk kahvesi Antalya'da yetiştirilecek
    30. Avcılar'da iki okulda eğitime ara..
    Volkswagen'in ardından Türkiye'ye bir dev yatırım daha
    Volkswagen'in ardından Türkiye'ye bir dev yatırım daha
    Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Nadira Kadirova'nın yazışmaları ortaya çıktı
    Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Nadira Kadirova'nın yazışmaları ortaya çıktı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...
    Volkswagen'in ardından bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi
    Volkswagen'in ardından bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi
    İki yüzlü Saygı Öztürk, Menzil ziyaretinde büyük bir açık yakalamış(!)
    İki yüzlü Saygı Öztürk, Menzil ziyaretinde büyük bir açık yakalamış(!)

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2019
    Kuveyt’teki sanayi yatırımlarına Türkiye’den destek
    Kuveyt’teki sanayi yatırımlarına Türkiye’den destek
    Markalar Antalya’da buluşacak
    Markalar Antalya’da buluşacak