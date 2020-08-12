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Gündem

Melih Gökçek'ten sosyal medyayı sallayan paylaşım: Kim bu hanımefendi?

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in sosyal medya hesabından paylaşım büyük beğeni aldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 17:02:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin dünyada etkin güç haline gelmesi belli kesimleri rahatsız etmeye devam ediyor.

Türkiye'yi türlü hamlelerle engelleme çabası içerisine girenler, son dönemlerde "ekonomi silahı"nı kullanmaya başladı.

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan saldırıları yöneten dış güçlerin içimizdeki piyonlara karşı Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek tokat niteliğinde bir paylaşım yaptı.

Büşra Elsal isimli bir sosyal medya kullanıcısının dikkat çeken analizisini Twitter hesabından paylaşan Gökçek, "Kim bu hanımefendi? Berat Albayrak düşmanlarına acayip ayar vermiş" ifadelerini kullandı.

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