Melih Gökçek'ten seçim sonuçları hakkında açıklama! Atasözü paylaştı

Seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre İstanbul'u CHP'li Ekrem İmamoğlu, Ankara'yı ise CHP'li Mansur Yavaş kazandı. Sonuçlardan sonra İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İmamoğlu ve Yavaş’ın seçimi kazanmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı.

Duruma tepki gösteren Gökçek, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ata sözü: 'Bana dostunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim...' İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, iki kişiyi tebrik etmiş... Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş... Hem de Türkçe..."