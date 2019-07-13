Melih Gökçek'ten posta skandalı ile ilgili bomba paylaşım! "Devlet puluyla hava atanlar..." Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, posta skandalıyla gündeme gelen CHP milletvekillerine yüklendi.

CHP'de aralarında Özgür Özel ve Mehmet Bekaroğlu'nun da bulunduğu milletvekillerinin skandal posta giderlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından bomba bir paylaşımda bulundu. "Devlet puluyla hava atanlar bunlar..." CHP'lilerin posta ücreti skandalı üzerine tweet atan Gökçek, "CHP mv’lerinin mayıs ayı posta giderleri maaşlarından fazla... Bekaroğlu 22.753 TL... Özgür özel 19.235 TL... Tasarruf diyen bunlar... Devlet puluyla hava atanlar bunlar... Konuşun CHP’liler... Bana başka örnek vermeyin, bunların yaptıklarına yorum yapın, Kıvırma yok tamam mı?" ifadelerini kullandı. İşte Melih Gökçek 'in o paylaşımı...

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