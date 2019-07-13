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Melih Gökçek'ten posta skandalı ile ilgili bomba paylaşım! "Devlet puluyla hava atanlar..."

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, posta skandalıyla gündeme gelen CHP milletvekillerine yüklendi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:34
Melih Gökçek'ten posta skandalı ile ilgili bomba paylaşım! "Devlet puluyla hava atanlar..."

CHP'de aralarında Özgür Özel ve Mehmet Bekaroğlu'nun da bulunduğu milletvekillerinin skandal posta giderlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından bomba bir paylaşımda bulundu.

"Devlet puluyla hava atanlar bunlar..."

CHP'lilerin posta ücreti skandalı üzerine tweet atan Gökçek, "CHP mv’lerinin mayıs ayı posta giderleri maaşlarından fazla... Bekaroğlu 22.753 TL... Özgür özel 19.235 TL... Tasarruf diyen bunlar... Devlet puluyla hava atanlar bunlar... Konuşun CHP’liler... Bana başka örnek vermeyin, bunların yaptıklarına yorum yapın, Kıvırma yok tamam mı?" ifadelerini kullandı. 

İşte Melih Gökçek'in o paylaşımı...

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:34
  1. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek
  2. Twitter
  3. Posta ücreti
  4. CHP
  5. Skandal posta giderleri
  6. Özgür Özel
  7. Mehmet Bekaroğlu

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  • fikretfikret8 dk önce
    bunlarınki devletin malı deniz yemeyen...........z bunlar bu kadar milletin sırtına fatura yükleyeceğine kıçlarına değirmen taşı bağlı değildi ankaramanisa arası 160 tl bir otobuse binip ziyaret etselerdi ordamektup yazdıklarıyla görüşseydi birde biz israfı ağzında düşürmeyen ik yüzlüler hiç utanmanız yok muherkese çamur atarlar kendileri yaparlar
  • Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem. 8 dk önce
    Bunlarda Allah korkusu olmadığı gibi kul hakkı diye bir şeyde de haberleri yok
  • kalelikaleli17 dk önce
    niye devletimizi parası ile bunlar posta işleri veya telefonlarını kullanıyor.sayın gökçek yazık değil mi.bir mv nin posta gideri bir asgari ücretlinin yıllık gelirini geçiyor.Allah korkusu yok mu vicdan merhamet yok mu.kim bunlara meydan veriyor.bu nasıl bir yönetim.mv oldu diye tüyü bitmemiş yetim hakkı mı yiyecekler bunlar.bu hak mıdır.gasp mıdır.soygun mudur.nasıl bunlara hakkımızı helal edelim.posta da nerden çıktı.

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