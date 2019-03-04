Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
Sosyal medyayı ustaca kullanmasıyla bilinen Melih Gökçek, CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş'ın, PKK bağlantısını deşifre etti.04 Mart 2019 Pazartesi 15:29
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından olay bir paylaşıma daha imza attı.
"İçinize siniyor mu sevgili CHP'liler"
CHP'nin İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde aday gösterdiği Alper Taş'ın, bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan posteri önünde yaptığı konuşmanın fotoğrafını paylaşan Melih Gökçek, "Apo'nun posteri önünde konuşan CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş. İçinize siniyor mu sevgili CHP'liler?.." ifadelerini kullandı.
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