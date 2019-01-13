Melih Gökçek'ten o parti hakkında flaş sözler! 'Gezi zekalılar'

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, AK Parti'nin İstanbul adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulunan Halkın Kurtuluş Partisi'ne (HKP), çok sert sözlerle yüklendi.

Gezi zekalı!

Sosyal medya hesabı Twitter üzetinden paylaşım yapan Gökçek, "Halkın Kurtuluş Partisi sn Binali Yıldırım hakkında İstanbul adaylığı için suç duyurusunda bulunmuş. Gezi zekalı hpk, anayasanın veya kanunların neresinde böyle bir hüküm var? Bende mv iken aday oldum,seçilince yasa gereği 15 gün içinde tercihimi yaptım." ifadelerini kullandı.