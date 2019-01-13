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Melih Gökçek'ten o parti hakkında flaş sözler! 'Gezi zekalılar'

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulunan Halkın Kurtuluş Partisi'ne, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'ten yanıt geldi.

13 Ocak 2019 Pazar 14:10
Melih Gökçek'ten o parti hakkında flaş sözler! 'Gezi zekalılar'

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, AK Parti'nin İstanbul adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulunan Halkın Kurtuluş Partisi'ne (HKP), çok sert sözlerle yüklendi. 

Gezi zekalı!

Sosyal medya hesabı Twitter üzetinden paylaşım yapan Gökçek, "Halkın Kurtuluş Partisi sn Binali Yıldırım hakkında İstanbul adaylığı için suç duyurusunda bulunmuş. Gezi  zekalı hpk, anayasanın veya kanunların neresinde böyle bir hüküm var? Bende mv iken aday oldum,seçilince yasa gereği 15 gün içinde tercihimi yaptım." ifadelerini kullandı.

İşte Gökçek'in o paylaşımı...

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 14:10
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Melih Gökçek
  4. Flaş açıklama
  5. Halkın Kurtuluş Partisi (HPK)
  6. Binali Yıldırım
  7. AK Parti
  8. Twitter'dan şok açıklama

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