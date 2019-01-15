Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın

CHP'li Gamze Taşcıer'in Ankapark açıklamaları Ankara'yı karıştırdı. Taşcıer'in açıklamalarına tepki gösteren, Melih Gökçek"Sen de geleceksin Gamze hanım. Görünce çatır çatır çatlayacaksın" ifadelerini kullandı.

Ankara'daki Ankaparak'ın yerel seçim öncesi açılacağını söyleyen CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Gamze Taşcıer "Şov yapmak için milletin hayatını tehlikeye atacaklar" dedi.

'Arabaya Gökçek binsin'

Taşcıer, sözlerini "Atlı karıncaya Mehmet Özhaseki, çarpışan arabalara Melih Gökçek binsin, kendileri test etsin" diye sürdürdü.

CHP'li Taşcıer'in açıklamalarına AK Partili eski Ankara Büyükşehir Başkanı Melih Gökçek, Taşcıer'e tepki gösterdi.

Gökçek: Pislik atmaya başladılar

"CHP'yi şimdiden telaş sardı" diyen Gökçek, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Ankapark Mart'ta açılınca, Ankara Ankapark'ı görünce, Ankara'nın çocukları ve gençleri Ankapark için söyledikleri dolayısıyla CHP'yi öpecek. Panik başladı, pislik atmaya başladılar. Amaç Ankapark'ı gezmesin.

'Mahkemede ispata hazır ol'

Sen de geleceksin Gamze hanım. Görünce çatır çatır çatlayacaksın. Bizim yaptıklarımıza sizin hayalleriniz yetmez. Duyuma göre asılsız iddia ile, halkı panikletmen dolayısıyla, işletmeciler seni mahkemeye veriyormuş. Milletvekili maaşları da gitti. Mahkemede ispata hazır ol.