Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a hodri meydan: Karşıma çık, kim hırsızmış herkes görsün

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hakkındaki suçlamalara tepki göstererek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a 'hodri meydan' dedi.

Gökçek, katıldığı televizyon programında, Mansur Yavaş'ı bütün belgelerde televizyon ekranlarında tartışmaya çağırdı.

Melih Gökçek, şu dikkat çeken ifadeleri kullandı:

"Sen beni nasıl suçlarsın ya? Sen öyle zannediyorum, Melih Gökçek'i Mansur Yavaş zannediyorsun. Kömür ihalesindeki tavrın gibi bir tavır içerisinde olduğun için, maskede 4 milyonluk işi, 17 milyon liraya yaptırdığınız için kendine benzetiyorsun. Hadi senin döneminin, benim dönemimin, var belgeler, bütün belgeler sende, yiğitliğin y'si varsa, cesaretin c'si varsa, çıkalım tartışalım televizyonda. Sen de koy belgelerini, ben de koyayım. Ben mi hırsızım, sen mi hırsızsın doğrudan doğruya kalksın kamuoyu karar versin. Var mısın Mansur Yavaş? Kim kaçıyorsa suçlu odur."