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Melih Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na: Yüreğin varsa Muharrem İnce'yi...

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Muharrem İnce'nin açıklamalarını överek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Yüreğin varsa Muharrem İnce'yi disipline gönder. Sıkar değil mi?' dedi.

17 Ağustos 2018 Cuma 10:03
Melih Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na: Yüreğin varsa Muharrem İnce'yi...

24 Haziran'da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce sosyal medya hesabından CHP yönetimine çok sert eleştirilerde bulundu.

İnce, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "Olağanüstü Kurultay için imza verenleri disipline vererek yüzsüzlük yapmayın. TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıracağınıza Olağanüstü Kurultayı toplayın. Arkadaşlarımı disipline kuruluna göndereceğinize yüreğiniz varsa beni gönderin. Cumhurbaşkanı Adayı yaptığınız kişiye hakaret edenleri ödüllendirip olağanüstü Kurultay talep edenleri disipline sevk ederek parti içi demokrasiden söz edemezsiniz."ifadelerini kullandı.

MELİH GÖKÇEK'TEN İNCE'YE DESTEK

İnce'nin açıklamalarına eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'ten destek geldi. "Helal olsun sana Muharrem İnce. Adama lafı böyle yedirilir"ifadelerini kullanan Gökçek, "Kartondan lider" dediği Kılıçdaroğluna, "Yüreğin varsa Muharrem İnce'yi disipline gönder" diye seslendi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 10:03
  1. Ankara
  2. chp
  3. tbmm
  4. kemal kılıçdaroğlu
  5. muharrem ince

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  • AKINCIAKINCI1 sa önce
    BIRAKKILIÇDAROĞLUKALSIN NEGÜZELKARGİBİERİYİPGİDERLERSİYAHSET TARİHİNDENÜLKEMİZDEHALKIMIZDARAHATEDER KARIŞTIRMA BOŞ VER İYİDİRKILIÇDAROĞLU...
  • Yunus16Yunus1645 dk önce
    MELİH BEY, BIRAKIN ŞU CHP Yİ ONLAR ZATEN BİRBİRİNE DÜŞTÜ. OSMAN GÖKÇEK MİLLİYETÇİ DELİKANLI ADAM, AK PARTİDE VEKİL OLARAK GÖRMEK İSTERDİK NE OLDU??? FGÜLEN İLE 1976 DAN BERİ SIKI FIKI OLAN BARINÇ IN OĞUL VEKİL OLDU?? BU ÇOCUK AK PARTİ İÇİN NE YAPMIŞ DA VEKİL OLDU?EMRİVAKİ TEPEDEN İNME VEKİL. OSMAN KARDEŞMİZ NE OLACAK? BAŞKAN ERDOĞAN İÇİN ÇALIŞIYORDU?
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