Melih Gökçek’ten İyi Parti’ye: Timsahla yatağa giren, dişlerine razı olacak!

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

TBMM Genel Kurulu’nda çıkan tartışmanın ardından HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan’ın İyi Parti’ye yönelik “HDP oyları ile o koltuklardasınız” sözü üzerine Melih Gökçektwitter hesabından bir paylaşım yaptı. İyi Parti’nin ödeyeceği diyeti sorgulayan Gökçek “Kadın açıktan posta koyuyor” dedi.

“İyi Partililer nasıl bir diyet vermeyi düşünüyorlar?”

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan’ın açıklamaları üzerine twitter hesabından paylaşım yapan Melih Gökçek, “Öf, öf, öfff… HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan İyi Parti’ye bir saydırıyor ki sormayın” dedi. “İyi Partililer nasıl bir diyet vermeyi düşünüyor? Kadın açıktan posta koyuyor” diye sözlerine devam eden Gökçek durum hakkında “Timsahla yatağa giren, dişlerine razı olacak” yorumunu yaptı.

“Şu an koltuklarınızda HDP’nin oylarıyla oturuyorsunuz”

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, TBMM Grup Toplantısı’nda İyi Parti’ye yönelik olarak “İYİ Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?" diyerek HDP ve sözde Millet İttifakı ilişkisini ortaya çıkardı. Bu açıklamalar karşısında İyi Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, “'PKK'ya selam duranlardan oy istemiyoruz' dedik, 'Kandil'e selam duranlardan, Öcalan'a hürmet edenlerden oy istemiyoruz' dedik" dese de İyi Parti’yi eleştirilerin odağı olmaktan kurtaramadı.