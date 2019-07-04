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Melih Gökçek’ten İyi Parti’ye: Timsahla yatağa giren, dişlerine razı olacak!

Geçtiğimiz gün gerçekleşen TBMM Genel Kurulu’nda İyi Parti ve HDP arasında tartışma çıktı. HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan İyi Parti’ye ithafen, “Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz.” diye konuştu. İ. Melih Gökçek gece yarısı paylaştığı twitte o anlara ait video ile birlikte, “Timsahla yatağa giren, dişlerine razı olacak” dedi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:24
Melih Gökçek’ten İyi Parti’ye: Timsahla yatağa giren, dişlerine razı olacak!

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

TBMM Genel Kurulu’nda çıkan tartışmanın ardından HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan’ın İyi Parti’ye yönelik “HDP oyları ile o koltuklardasınız” sözü üzerine Melih Gökçektwitter hesabından bir paylaşım yaptı. İyi Parti’nin ödeyeceği diyeti sorgulayan Gökçek “Kadın açıktan posta koyuyor” dedi.

“İyi Partililer nasıl bir diyet vermeyi düşünüyorlar?”

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan’ın açıklamaları üzerine twitter hesabından paylaşım yapan Melih Gökçek, “Öf, öf, öfff… HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan İyi Parti’ye bir saydırıyor ki sormayın” dedi. “İyi Partililer nasıl bir diyet vermeyi düşünüyor? Kadın açıktan posta koyuyor” diye sözlerine devam eden Gökçek durum hakkında “Timsahla yatağa giren, dişlerine razı olacak” yorumunu yaptı. 

“Şu an koltuklarınızda HDP’nin oylarıyla oturuyorsunuz”

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, TBMM Grup Toplantısı’nda İyi Parti’ye yönelik olarak “İYİ Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?" diyerek HDP ve sözde Millet İttifakı ilişkisini ortaya çıkardı. Bu açıklamalar karşısında İyi Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, “'PKK'ya selam duranlardan oy istemiyoruz' dedik, 'Kandil'e selam duranlardan, Öcalan'a hürmet edenlerden oy istemiyoruz' dedik" dese de İyi Parti’yi eleştirilerin odağı olmaktan kurtaramadı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:24
  1. TBMM Genel Kurulu
  2. HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan
  3. İyi Parti
  4. Melih Gökçek
  5. twitter
  6. HDP

YORUM YAZ

  • Kemal YılmazKemal Yılmaz59 dk önce
    Sen fetöyle yattığında ne yapmalarına razı oldun?
  • muratmurat1 sa önce
    çok güzel tespit anlayan anladı seni tekrar ankara büyükşehir belediye başkanı olarak görmek istioruz
  • Alkan Alkan 1 sa önce
    ÇOK DA IYI OLMUS DAHADA BETER OLSUNLAR BU AZ BILE FETÖCÜIP TERÖRISTLERINE DAHA DURUN BUGÜN BIR YARIN IKI HER SEY YENI BASLIYOR INSALLAH SIRA TERÖRIST DESTELCISI SP TISINIDE GELECEK ....TERÖRISTLERE DESTEK VERENLERI HAK ETTIKLERI CEZAYI GENE HDP PKK TERÖRISTLERI VERECEK HAYDI HEP BIRLIKDE CÜMBÜR CEMAT EGLENCEYE DOSTLAR
  • salihsalih1 sa önce
    Büyüksün düşkün başkan , büyük laf etmişin helal sana..!!!
  • cabbarcabbar1 sa önce
    Bazı FETÖ cüler gözü kurtarmak için,gözlerinebatırılmadık çöp bırakmadıılar.GÖKÇEK göze dikkat et göze , delik deşik oldu.
  • zaferzafer1 sa önce
    tABANLARININ GAZINI ALMIŞLAR

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