Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na zor soru: Bu yahudi mezarı dedenin mi?

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabı üzerinden CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu zorlamaya devam ediyor.

Daha önce yine sosyal medya hesabından bir belge paylaşarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na masonluk sorusu yönelten Gökçek, bu sefer ‘Yossi İmamoğlu’ yazılı bir yahudiye ait mezarı paylaşarak Ekrem İmamoğlu ile yakınlığını sordu.

Gökçek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“Ekrem bahsettiğin görüntü bu mu? Görüntü bu ise ne demek istiyorlar? Kamuoyu bizzat senden bir açıklama bekliyor…”



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