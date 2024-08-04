Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na masonluk sorusu

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyada gündemi belirlemeye devam ediyor. Yaptığı paylaşımlarla geniş kitlelerin dikkatini çeken Gökçek, bu kez CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki ifadeleriyle gündem oldu.

Gökçek, İmamoğlu’na ait olduğu iddia edilen bir “masonluk belgesi” paylaşarak, “Ekrem bu belge doğru mu? Sadece öğrenmek istiyoruz…” ifadelerini kullandı.

Gökçek’in paylaşımı saatler içerisinde 1 milyon 200 binden fazla görüntüleme aldı.