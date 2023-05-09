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Gündem Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a Karadeniz gazı kapağı!
Gündem

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a Karadeniz gazı kapağı!

Yeniakit Publisher
2023-05-09 22:59:00 -
Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a Karadeniz gazı kapağı!

FOX artığı Fatih Portakal, Karadeniz'de bulunan doğal gazın 'ithal' olduğu yalanını ortaya attı. Melih Gökçek ise Portakal'a anladığı dilden cevap verdi.

FOX TV artığı Fatih Portakal sosyal medya hesabından iktidarı hedef alan paylaşımlarını devam ettiriyor. Portakal son olarak, Türkiye için büyük bir gurur olan Karadeniz gazı ile ilgili manipülasyona imza attı.

FOX artığı, Karadeniz'de bulunan doğal gazın ithal olduğu yalanını ortaya atıp vatandaşları bu yalana inandırmaya çalıştı. Portakal mesajında, "Karadeniz’de bulunduğu söylenen doğal gaz meğer ithalmiş. Ne düşünüyorsunuz?" ifadelerini kulandı.

Portakal'ın algı oyununa ise en güzel cevap eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten geldi. Gökçek Portakal'ın paylaşımını alıntılayarak "FATİH KESİNLİKLE İTHAL OLAN BİR MALIMIZ VAR, ODA SENSİN…" dedi.

 
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