Melih Gökçek'ten Fatih Erbakan'a ittifak sorusu: Hocamın yolundan gitmiyor musunuz?

Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılmama kararından sonra Twitter hesabından mesaj paylaşan Melih Gökçek, "Yeniden Refahlılar, sevgili kardeşlerim, hocamın yolundan gitmiyor musunuz?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın hayallerini gerçekleştirdiğini hatırlatan Melih Gökçek, "Şimdi Hocamın dediklerini gerçekleştirdiği için mi Erdoğan'a destek vermiyorsunuz" dedi.

Melih Gökçek mesajında şu ifadeleri kullandı:

Elin PKK'lısı, FETÖ'cüsü, din düşmanları bir araya gelmiş ve inanlardan intikam alacaklarını söylerlerken, ayrı gayrı olmak kimin testisine su taşımkatır?

Son bir husus daha...

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İmam-ı Şafi'ye sordular: "Fitne zamanı hakkı tutanları nasıl anlarız?" Dedi ki: "Düşman okunu takip ediniz. O sizi hak ehline götürür."

Yeniden Refahlı kardeşlerim, elinizi vicdanınıza koyup karar verin, şu anda CHP, HDP, PKK, FETÖ, BIDEN, NATO ve Batı'nın okları kime çevrilmişse sahip olmamız gereken kişi odur..