Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bahanesiyle Taksim Meydanı'nı birbirine katan ve ezan okunurken ıslık çalan kadınlar hakkında, zehir zemberek açıklamalar yaptı.

"Kendine o.... diyerek gülen kadın"

Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Melih Gökçek, "Bu kadın bu ülkenin kadını değil... Kendine o.... diyerek gülen kadın, Feminist değil ne halt olursa olsun... Bu kadınlarla röportaj yaptılar... Hepsi Millet İttifakına oy veriyor... Bunu görünce ne hissettiniz?" ifadelerini kullandı.