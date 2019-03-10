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Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!

Dünya Kadınlar Günü bahanesiyle İstanbul'da Taksim Meydanı'nda provokasyon yapan kadınları hedef alan Melih Gökçek, Twitter'dan çok sert bir paylaşım yaptı.

10 Mart 2019 Pazar 14:01
Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bahanesiyle Taksim Meydanı'nı birbirine katan ve ezan okunurken ıslık çalan kadınlar hakkında, zehir zemberek açıklamalar yaptı.

"Kendine o.... diyerek gülen kadın"

Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Melih Gökçek, "Bu kadın bu ülkenin kadını değil... Kendine o.... diyerek gülen kadın, Feminist değil ne halt olursa olsun... Bu kadınlarla röportaj yaptılar... Hepsi Millet İttifakına oy veriyor... Bunu görünce ne hissettiniz?" ifadelerini kullandı.

İşte Melih Gökçek'in o paylaşımı...

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 14:01
  1. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek
  2. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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