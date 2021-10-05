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Gündem Melih Gökçek’ten çürümeye terk edilen ANKAPARK için sürpriz çağrı
Gündem

Melih Gökçek’ten çürümeye terk edilen ANKAPARK için sürpriz çağrı

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından ANKAPARK’ın atıl durumdan kurtulabilmesi için dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Gökçek paylaşımında, “ANKAPARK’ın kurtuluş anahtarı Çevre veya Turizm Bakanlığı'na devredilmesidir” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 17:09:00 -
Melih Gökçek’ten çürümeye terk edilen ANKAPARK için sürpriz çağrı

yeniakit.com.tr

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek döneminde yapılan ANKAPARK, CHP’li Mansur Yavaş döneminde çürümeye terk edilirken, Gökçek sosyal medya hesabı üzerinden ANKAPARK’ın atıl durumdan kurtulabilmesi için dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Gökçek paylaşımında, “BU ANKAPARK’IN yeniden ANKARA’ya kazandırılmasının tek yolu Ankapark’ın Çevre veya Turizm Bakanlığı'na devredilmesidir. Mansur, Ankara’nın çocuklarına ve turizmine acı ve ANKAPARK’ı bakanlıklardan birine devret” dedi.

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