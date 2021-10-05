Melih Gökçek’ten çürümeye terk edilen ANKAPARK için sürpriz çağrı
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından ANKAPARK’ın atıl durumdan kurtulabilmesi için dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Gökçek paylaşımında, “ANKAPARK’ın kurtuluş anahtarı Çevre veya Turizm Bakanlığı'na devredilmesidir” dedi.
yeniakit.com.tr
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek döneminde yapılan ANKAPARK, CHP’li Mansur Yavaş döneminde çürümeye terk edilirken, Gökçek sosyal medya hesabı üzerinden ANKAPARK’ın atıl durumdan kurtulabilmesi için dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Gökçek paylaşımında, “BU ANKAPARK’IN yeniden ANKARA’ya kazandırılmasının tek yolu Ankapark’ın Çevre veya Turizm Bakanlığı'na devredilmesidir. Mansur, Ankara’nın çocuklarına ve turizmine acı ve ANKAPARK’ı bakanlıklardan birine devret” dedi.