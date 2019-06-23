Melih Gökçek'ten çok konuşulacak seçim yorumu
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, yenilenen İstanbul seçimlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.23 Haziran 2019 Pazar 21:51
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı sonrası yenilenen İstanbul seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter'dan dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Yanlışları görüp yolumuza devam etmeliyiz"
"Melih Gökçek olarak her zaman şunu söylemişimdir. Halka rağmen siyaset yapılmaz" diyen Gökçek, "Madem ki millet böyle bir karar vermiştir. Halka kulak verip siyasetimizdeki yanlışları görüp yolumuza devam etmeliyiz. Bir müsibet bin nasihatten evladır" ifadelerini kullandı.
Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti
Gökçek, yenilenen İstanbul seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.
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