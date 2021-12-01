Melih Gökçek'ten CHP'li Yavaş'a! 'Bahçeli'yi itham etti, gitti CHP'nin kucağına oturdu'

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek CNN Türk canlı yayınında konuştu. CHP'li Mansur Yavaş'ın "siyasi ikiyüzlülüğüne" vurgu yapan Gökçek, "Mansur’un ne yapacağı belli değil. Mansur güya eski ülkücü. Sayın Bahçeli’nin ülkücülükten reddettiği, dışarıya attığı tamamen dışladığı birisi." ifadelerini kullandı.

CHP'li Yavaş'ın Bahçeli'ye yazdığı mektubu okudu!

"Mansur Yavaş’ın ülkücü olduğu tarihlerde aklınca Bahçeli’ye mektup yazıp ders vermeye çalıştığı metin." diyerek Yavaş’ın Bahçeli’ye yazdığı mektubu paylaşan Gökçek, Mansur Yavaş'ın mektubunu şöyle aktardı:

"Ülkücü harekete yabancı dar bir kadronun elinden çıkan politikalarla CHP’ye özdeş parti suçlamalarına çanak tutan bir anlayış sergilenmiştir. Referandumdaki strateji hatası milliyetçiliğinin en yüksek oranda taban bulduğu ve çevreye serpildiği Orta Anadolu’dan başlamak üzere geleneksel oy bölgelerimizde çok ciddi zafiyete yol açmıştır. Tamamen dostane iyi niyetle kaleme alınan bu düşüncelerimi dikkate almanızı diliyorum. Her tür görevlendirmenin sadakat esasına göre değil, liyakat esasına göre yapılmasını, istişare ve karar organlarının gerçek amacına uygun kullanılmasını, seçmende oluşan CHP’lileşme algısını giderecek ülkücülüğe özgün siyaset anlayışına tekrar kavuşturulmasını ümit ediyorum."

'Sonra gidip CHP’nin hatta HDP’nin kucağına oturdu'

Melih Gökçek’in metni okuduğu sırada araya giren Ahmet Hakan, "Doğru. Mansur Yavaş bir ara MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye ‘siz partiyi CHP’lileştiriyorsunuz. Bırakın bu işleri, CHP’lileştirmeyin’ diyor. Şimdi de CHP’den aday oluyor." dedi.

Melih Gökçek, Hakan'a, şöyle karşılık verdi: "Adam partisinde milliyetçilikten bahsediyor. Bahçeli’yi ‘CHP’lileştiriyorsun’ diyerek itham ediyor. Sonra gidip CHP’nin hatta HDP’nin kucağına oturuyor."