Melih Gökçek’ten CHP’li Ali Mahir Başarır’ı kızdıracak 3 soru

Melih Gökçek, sosyal medya hesabı üzerinden caddede çırılçıplak bir halde yürüyüş yapan LGBT’lilerin videosunu yayınlayarak CHP’li Ali Mahir Başarır’a şu soruları yöneltti:

“Ali Mahir başarır’a 3 soru… İktidar olursanız;

1- Bu yürüyüşe İstanbul’da müsaade eder misiniz?

2- Yürüyüşe siz de katılır mısınız?

3- Çocuklarınız katılmak isterse müsaade eder misiniz? Lütfen sorulara kızmayın. Demokratik Türkiye kanaatinizi açıkça öğrenmek istiyor.

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Bakalım Ali Mahir Başarır bu videolu soruya cevap verecek mi?

ALİ MAHİR BAŞARIR NE DEMİŞTİ?

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı TV programında kendisine yöneltilen LGBT’lilerle ilgili düşüncüleri büyük tartışmalara neden olmuştu. Konuşmasında LGBT'ye açıktan destek veren Başarır'ın “onlar sizden daha onurlu, O’nlar bu ülkenin aydınlık geleceği için mücadele ediyor, bir eylem ortaya koyuyor" ifadelerini kullanarak “LGBT’li bireyler toplumun ahlakını bozmaz. Onlar bu ülkenin aydınlık geleceği için mücadele edecek bir eylem ortaya koyuyor.” Demişti.