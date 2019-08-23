Melih Gökçek'ten bomba paylaşım! Başkanlığı kesin düşer

İddia üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti ve olayı incelemek üzere müfettişler görevlendirildi. Bakanlık tarafından görevlendirilen müfettişler dosyaları tek tek inceliyor. Müfettişler işten çıkarılan işçilerin tek tek ifadelerine başvuracak.

Karara tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu"Adana'da, 800'ün üzerinde olduğu söylendi ama bende olan bilgi, bu rakamın 2 bin 500'lere kadar ulaşacağı. Bu işlerin takipçisi olacağım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptım. Sayın Bakanımızla görüştüm. İnşallah bir müfettiş görevlendirecekler ve bu belediyelerdeki işçi çıkarmalarını, maaş ödememe gerekçelerini yerinde inceleyecekler” demişti.

Gökçek: Başkanlığı kesin düşer

Melih Gökçek ise bu olayı Twitter hesabından paylaşarak ''Birden çok işçide görevi kötüye kullandığı tespit edilir ve mahkeme de mahkum olursa, başkanın başkanlığı kesin düşer’’ dedi.



