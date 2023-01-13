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Siyaset Melih Gökçek'ten bomba iddialar! İşte Ekrem'in umre ziyaretinin perde arkası
Siyaset

Melih Gökçek'ten bomba iddialar! İşte Ekrem'in umre ziyaretinin perde arkası

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun umreye gitmesiyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 19:00:00 -
Melih Gökçek'ten bomba iddialar! İşte Ekrem'in umre ziyaretinin perde arkası

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, anne ve babasıyla birlikte umreye gideceği gündeme gelmişti. Bu haberin ortaya çıkmasının ardından Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Gökçek'in verdiği bilgiye göre; İmamoğlu'nu umreye FETÖ'cü Mustafa Yeşil, Talip Büyük ve Ali Çelik davet etti.

Burada FETÖ'cülerin İmamoğlu'na aday olması konusunu ileteceğini söyleyen Gökçek, İBB Başkanı'nın umreye gitmeden önce sarf ettiği sözleri hatırlattı.

İşte o tweet:

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