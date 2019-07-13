Melih Gökçek'ten bomba etkisi yapan sözler: İlk kez benden alkış alıyorsun

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, S-400 hava savunma sistemi nedeniyle ABD'den gelen yaptırım açıklamalarına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"İlk kez benden alkış alıyorsun"

Kılıçdaroğlu'nun sözlerini sosyal medya platformu Twitter üzerinden değerlendiren Melih Gökçek, "İlk kez benden alkış alıyorsun, lütfen sözünü yeme" ifadelerini kullandı.

İşte Gökçek'in o paylaşımı:

Sevgili Kılıçdaroğlu, bak bu sözlerin dolayısıyla ilk kez benden alkış alıyorsun. Ama çok rica ediyorum, yukarından fırça gelirse bir seferde sözünü yeme tamam mı?

Kılıçdaroğlu ne demişti?

S-400 hava savunma sistemi nedeniyle ABD'den gelen yaptırım açıklamalarına tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Senato önce Türkiye'nin hangi coğrafyada yer aldığına baksın. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya stratejik bir bölge. Türkiye kendi güvenliğini yurt içinde veya yurt dışında sağlamak zorundadır ve bunun için gerekli önlemleri almak zorundadır" demişti.