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Melih Gökçek'ten bomba etkisi yapan sözler: İlk kez benden alkış alıyorsun

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için "İlk kez benden alkış alıyorsun, lütfen sözünü yeme" ifadelerini kullandı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 18:34
Melih Gökçek'ten bomba etkisi yapan sözler: İlk kez benden alkış alıyorsun

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, S-400 hava savunma sistemi nedeniyle ABD'den gelen yaptırım açıklamalarına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"İlk kez benden alkış alıyorsun"

Kılıçdaroğlu'nun sözlerini sosyal medya platformu Twitter üzerinden değerlendiren Melih Gökçek, "İlk kez benden alkış alıyorsun, lütfen sözünü yeme" ifadelerini kullandı.

İşte Gökçek'in o paylaşımı:

Sevgili Kılıçdaroğlu, bak bu sözlerin dolayısıyla ilk kez benden alkış alıyorsun. Ama çok rica ediyorum, yukarından fırça gelirse bir seferde sözünü yeme tamam mı?

Kılıçdaroğlu ne demişti?

S-400 hava savunma sistemi nedeniyle ABD'den gelen yaptırım açıklamalarına tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Senato önce Türkiye'nin hangi coğrafyada yer aldığına baksın. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya stratejik bir bölge. Türkiye kendi güvenliğini yurt içinde veya yurt dışında sağlamak zorundadır ve bunun için gerekli önlemleri almak zorundadır" demişti.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 18:34
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. S-400 hava savunma sistemi
  3. S-400
  4. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  5. Twitter

YORUM YAZ

  • hizipsavarhizipsavar13 dk önce
    demek ayıkmış. sağlam kafa ile bunu yapamaz.
  • Leyla Leyla 17 dk önce
    Kıl.......oğlu yazin yağan35 dakikalık yağmur misalidironu demese muhafaza kârseçmen rota değiştirebilir diye35 dakikalik milli olmak zorunlulugu 'na uymuş olabilirsayın gökçeksen bunları bilmen lazım ..birde şu tekerlemeyi hatırlatayım şapolurmu şekercinsini ..............im cinsine çeker.
  • Yusuf SecmenYusuf Secmen24 dk önce
    Ya KK'nun kafasına taş düşmüştür, ya bozuk saat gibi, günde bir defa doğruyu gösteriyor, ya taktik icabı , 15 Temmuz arefesinde Öz ÖZ gibi '' Bal gibi darbe girişimiydi.'' diyor. İleride tekrar, ''Kontrollü Darbe'' diyecekler,on gün kadar önce dediği gibi, '' S-400 boşuna alıyor olabiliriz, ya saldırı olmazsa.'' Haklı adam, biz bütün orduyu kaldıralım. :)

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