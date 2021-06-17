Melih Gökçek'ten Ankara'yı sele teslim eden Mansur Yavaş'a açık çağrı!

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Belediyeciliği ‘heykel’ yapmaktan ibaret gören CHP, alt yapıda sınıfta kaldı. Türkiye’nin başkentini, adeta 90’lı yıllara döndüren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın iş bilmemezliği vatandaşları isyan ettirdi.

Şiddetli yağış sonrası sele teslim olan Ankara’da maddi kayıp bir yana, selin ortasında kalan vatandaşlar hayati tehlike de atlattı.

Ankara'da CHP'li belediyeye tepki

Çileden çıkan vatandaşlar sosyal medyada Ankara’nın farklı semtlerinden paylaştıkları sel görüntüleri ile CHP’li belediyeyi eleştirdi.

Ankara'da Sincan alt geçidinde de sel meydana geldi. Alt geçitte yaşanan su birikintisi saatlerce boşaltılamadı. Vatandaşların mağdur olduğu olay, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’i de çileden çıkardı.

"Çapsızlıkta zirvesiniz"

Sincan alt geçidinin yüz karartıcı görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Melih Gökçek, Mansur Yavaş'a açık çağrıda bulundu.

Gökçek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Tebrik ediyorum Mansur. Günü boş geçirmemişsin. Üç saattir Sincan kilit. Bu alt geçit yapıldığından bu yana ilk kez böyle. Çapsızlıkta zirvesiniz. ASKİ’de vurgun için talimat vermişsin. Melih’in konusunu öğrenin diye. Doğruysa sen, ispat edemezsem ben siyaseti bırakalım.”



