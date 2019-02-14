Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"

Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa ettirildikten sonra da konuşulmaya devam ediliyor. Bazen gündeme attığı bir tweet’le, bazen de oğlu Osman Gökçek’le geliyor.

Peki, Melih Gökçek’in oğlu, Beyaz TV’nin sahibi Osman Gökçek’le ilgili neler yaşandı?

Adaylık kavgası

Bilindiği gibi; Osman Gökçek’in adı, önce Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanlığı seçiminde gündeme geldi. Osman Gökçek, kendisine iletilen “aday olma” mesajlarını ciddiye almadı ve ATO seçiminde, Gürsel Baran’ın karşısına aday olarak çıktı.

ATO seçimlerini kaybeden Osman Gökçek’in adı sonra medyada AK Parti Sincan Belediye Başkan adaylığı için geçti. Ancak, aday gösterilmedi.

Bilindiği gibi Osman Gökçek’in adı Sincan’da geçince, Sincan'daki kuruluşlar adeta ayaklanmış ve “Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz” açıklaması yapmıştı.

"Arkasında Mustafa Tuna var" iddiası

Bu açıklamanın arkasında da, Melih Gökçek’in istifa etmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Mustafa Tuna’nın olduğu iddia edilmişti.

Ayrıca Melih Gökçek’in parladığı yer olan Keçiören’de ise, Melih Gökçek’in yıllardır kavgalı olduğu Turgut Altınok aday gösterilmiş, Gökçek de bu duruma tepki göstermişti.

Kritik iddia: Onunla görüntü bile vermeyin!

Bütün bunların yanında ortaya atılan bir diğer iddia ise, gündemi sarsacak türden. İddiaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 yılında AK Parti’nin önemli isimleri Numan Kurtulmuş, Mehmet Özhaseki ve Mustafa Ataş’ı, “onunla görüntü bile vermeyin” diye Osman Gökçek konusunda uyardı. İkinci hamlenin ise, Osman Gökçek’in sahibi olduğu Beyaz TV’ye çıkan AK Parti’lileri uyarmakla geldiği öne sürüldü.