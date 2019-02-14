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Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek veoğlu Osman Gökçek ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:32
Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"

Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa ettirildikten sonra da konuşulmaya devam ediliyor. Bazen gündeme attığı bir tweet’le, bazen de oğlu Osman Gökçek’le geliyor.

Peki, Melih Gökçek’in oğlu, Beyaz TV’nin sahibi Osman Gökçek’le ilgili neler yaşandı?

Adaylık kavgası

Bilindiği gibi; Osman Gökçek’in adı, önce Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanlığı seçiminde gündeme geldi. Osman Gökçek, kendisine iletilen “aday olma” mesajlarını ciddiye almadı ve ATO seçiminde, Gürsel Baran’ın karşısına aday olarak çıktı.

ATO seçimlerini kaybeden Osman Gökçek’in adı sonra medyada AK Parti Sincan Belediye Başkan adaylığı için geçti. Ancak, aday gösterilmedi.

Bilindiği gibi Osman Gökçek’in adı Sincan’da geçince, Sincan'daki kuruluşlar adeta ayaklanmış ve “Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz” açıklaması yapmıştı.

"Arkasında Mustafa Tuna var" iddiası

Bu açıklamanın arkasında da, Melih Gökçek’in istifa etmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Mustafa Tuna’nın olduğu iddia edilmişti.

Ayrıca Melih Gökçek’in parladığı yer olan Keçiören’de ise, Melih Gökçek’in yıllardır kavgalı olduğu Turgut Altınok aday gösterilmiş, Gökçek de bu duruma tepki göstermişti. 

Kritik iddia: Onunla görüntü bile vermeyin!

Bütün bunların yanında ortaya atılan bir diğer iddia ise, gündemi sarsacak türden. İddiaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 yılında AK Parti’nin önemli isimleri Numan Kurtulmuş, Mehmet Özhaseki ve Mustafa Ataş’ı, “onunla görüntü bile vermeyin” diye Osman Gökçek konusunda uyardı. İkinci hamlenin ise, Osman Gökçek’in sahibi olduğu Beyaz TV’ye çıkan AK Parti’lileri uyarmakla geldiği öne sürüldü.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:32
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YORUM YAZ

  • HakanHakan44 dk önce
    keMALiT lere bakin hele! Mal bulmuş magrib gibi nasilda üşưşmüşler. Ulan siz once 4 senede 180 milyon Tl mal varligini nasil edindigini dahi aciklayamayan hirsizi tum tepkilere ragmen tekrar aday yapan,Tum teror orgutlerinin tasiyici anneligine soyunmusCHPYD nizin haline aglayin.
  • SelimSelim48 dk önce
    Fatih ürek Bu oğlanın yanında daha erkeksi.
  • tuna halmantuna halman52 dk önce
    Memleketin hayrına bir kavga yok. Benlik ve çıkar kavgası!
  • HACI HACI 1 sa önce
    Akparti de tuhaf işler oluyor. Konya Kuluda akparti kaybediyor. Şimdiki aday istenmediği halde aday gösterildi ve bunu yapanda yukarıdan birileri. Yol yakınken adayı değiştirin sonra eyvah demeyin
  • HayrettinHayrettin1 sa önce
    Şamil Tayyar, Beyaz Tv'den, bu yüzden mi ayrıldı yoksa?
  • SElimSElim1 sa önce
    Ne olacak işte aralarında ki bu derınn husumetın perde arkası,tabiki de rant paylaşımı başka akla ne gelir ,dava bir anda çöp oluverıyor benjaminin karşısında yeşiller konuşunca sonuc bu
  • bilobilo1 sa önce
    çarşı karışacak aga. yiyin birbirinizi

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