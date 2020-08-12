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Gündem

Melih Gökçek Türkiye ve Yunanistan gerilimini bakın neye benzetti

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin güldüren bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 18:00:00 -

 yeniakit.com.tr 

Türkiye'yi kendi sınırlarına hapsetme planları güden Yunanistan hukuksuz bir şekilde darbeci Sisi idaresindeki Mısır ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda bir anlaşma imzaladı. Uluslararası hukuku hiçe sayıp ihlal eden Yunanistan'a Türkiye'nin cevabı ise sert oldu. Türkiye'nin Oruç Reis gemisi beraberindeki donanmayla birlikte bölgeye intikal ederek çalışmalarına başladı.

Türkiye karşısında çaresiz kalan Yunanistan ise boyuna ve çapına bakmadan içi boş tehditler savurdu.

Her fırsatta Türkiye'yi Batılı abilerine şikayet edip zırlayan Yunanistan'ın bu tavrıyla ilgili Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten izleyenleri kahkahaya boğan bir paylaşım geldi.

Türkiye'de bir döneme damgasını vuran "Oğlum Bak Git" olayının videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Gökçek "Yunanistan'ın hali gerçekten şu olayı aklımıza getirdi" ifadelerini kullandı.

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